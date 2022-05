ASV Senden: Vorerst letztes Derby

Der ASV Senden läuft am Dienstag (17. Mai) in Kinderhaus auf. Es ist das zweite und vorerst letzte Derby gegen die Westfalia.

Die Verbandsliga-Handballer des ASV Senden laufen am heutigen Dienstag um 20.15 Uhr in Kinderhaus auf. Es ist das zweite und vorerst letzte Derby gegen die Westfalia, denn die Münsteraner müssen nach einem Jahr schon wieder runter. „Wir werden das nicht schleifen lassen“, so ASV-Trainer Swen Bieletzki, dessen Team die Saison auf Platz zwei abschließen wird. „Aber Kinderhaus wird auch noch mal alles reinwerfen.“ Das Hinspiel gewannen die Sendener mit 22:19. Bieletzki steht beim heutigen Wiedersehen eine volle Bank zur Verfügung. Die zuletzt verletzten Jan-Niklas Van de Pol und Malte Eierhoff sind wieder im Kader.