ASV Senden vorne wie im Training

Okay, die HSG Altenbeken/Buke wartet auch nach 13 Partien auf Zählbares. Und am Sonntagabend, als die Spielgemeinschaft beim ASV Senden zu Besuch war, sah man, wieso die Spielgemeinschaft längst für die Landesliga plant: Die Truppe ist nur bedingt abwehrbereit. Aber es braucht auf der anderen Seite halt eine Mannschaft, die das zu nutzen weiß – in dem Fall die Sieben aus der Stevergemeinde, die die Ostwestfalen mit 37:23 (16:14) abfertigte, Tabellenplatz drei untermauerte und sich, da von zehn Mannschaften bis zu fünf absteigen, ein wenig Luft verschafft hat.

Nur hinten hakt es anfangs

ASV-Coach Swen Bieletzki war hinterher trotzdem nicht vollends zufrieden mit der Darbietung seiner Schützlinge: „Vorn war das von der ersten bis zur letzten Minute sehr anständig. Da haben Tempo und Variabilität gestimmt. Aber die Abwehr war mir in der ersten Hälfte etwas zu löchrig.“ Wobei es auch dafür eine Erklärung gibt. Da wichtiges Personal fehlte, musste, beispielsweise Jan-Niklas van de Pol zeitweise zentral decken – „was Janni echt gut gemacht hat, aber eben überhaupt nicht seine Standardrolle ist“, so sein Trainer. Auch deshalb habe es hinten in den ersten 30 Minuten hier und da an der nötigen Abstimmung gefehlt.

Was in Durchgang zwei, in dem Senden ganze neun Buden kassierte, deutlich besser wurde. Und im Angriff? Lief es fortan sogar noch ein bisschen geschmeidiger. Malte Eierhoff und später Max Klosterkamp führten klug Regie. Benedikt Otte, Max Starke und Till Rotering waren auf den Halbpositionen erfolgreich. Und Janis Wieczorek traf mal wieder, wie er wollte. Aber eigentlich mochte Bieletzki „gar keinen herausheben. Wir hatten ja nur zehn Feldspieler – und die haben ohne Ausnahme einen guten Job gemacht.“ ASV-Tore: Eierhoff (9/2), Wieczorek (8/2), Starke (4), Klosterkamp (3), Otte (3), Rotering (3), Schüring (3), Unkell (2), van de Pol (2/1).