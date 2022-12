Ausnahmslos Schalke-Fans – Niklas Castelle leitet VfL-E-Jugend an

„Puh, anstrengender als Regionalliga“, klagt Niklas Castelle. Ein Scherz. Wobei: Zehn gegen einen, da könnte man, selbst als Regionalligafußballer, ja tatsächlich ins Schwitzen kommen. Aber um sportliche Höchstleistungen geht es an diesem Abend natürlich nicht. Castelle, seit knapp einem Jahr in Diensten der Zweitvertretung des FC Schalke 04, ist hier, in der Steverhalle, um den E-Jugendlichen des VfL Senden eine Freude zu machen. Ihnen ein paar Kniffe mit dem Ball zu zeigen und später Hosen, Stutzen sowie – besonders beliebt bei den Zehnjährigen – Schoko-Nikoläuse zu verteilen. Alles, logisch, in der S 04-Edition.

Ausnahmslos Schalke-Fans E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig E Junioren VfL Senden Fußball Foto: Florian Levenig

Ob er dem VfL, bei dem er fast die gesamte Jugend und eineinhalb Senioren-Spielzeiten verbracht hat, mit seinem Überraschungsbesuch ein bisschen was zurückgeben möchte, wie man so sagt? „Nee“, antwortet Castelle, da reiche eine Einheit mit dem Nachwuchs nicht: „Ich verdanke den Sendenern so viel, das werde ich nie zurückgeben können. Alles was ich bin, bin ich durch diesen Verein geworden.“

„Eine echte Inspiration“

Eher gehe es darum, „den Jungs zu zeigen, was man mit Talent und Fleiß im besten Fall erreichen kann. Dass einer aus unserem Ort es auf die große Bühne geschafft hat“, schlägt Dirk Nietfeld vor, der Sendens U 11 gemeinsam mit Holger Karbowiak coacht. Castelle sei für seine Schützlinge „eine echte Inspiration“.

Und, wollen die Kids wissen, wie wird man nun ein erfolgreicher Fußballer? „Eine gute Technik ist nie verkehrt“, antwortet der Offensivmann. Das Spiel in allen seinen Facetten zu durchdringen, es „zu verstehen – aber das kommt erst mit der Zeit“. Ob Fifa zocken helfe, fragt Nietfeld. Zumindest schade es nicht, erklärt Castelle, der „seit 2009“ noch jede Version ausprobiert habe, aktuell auf der Play Station 5. Raunen und Zustimmung bei den Kleinen. Mit der Konsole können auch sie schon Dinge, die ihr berühmter Vorgänger jetzt in der Realität demonstriert. Wieder Raunen bei jedem Kabinettstückchen, Gejohle, wenn einer dem Stargast mal die Kugel abluchst.

Das Allerwichtigste aber, schreibt Castelle den Kindern ins Stammbuch, sei, „dass man nie den Spaß am Fußball verliert“. Nicht im Juniorenbereich, nicht bei den Erwachsenen. Da spiele es auch keine Rolle, ob man bei den Amateuren kicke oder es zu den Profis schaffe. Kurzer Blick in die Runde: Spaß haben sie an diesem runden Abend ohne Ausnahme: die Trainer, Castelle, erst recht die Zehnjährigen. „Nur Schalke-Fans – jedenfalls heute“, flachst Nietfeld und meint damit, obschon eigentlich Anhänger des SV Werder Bremen, ein kleines bisschen wohl auch sich selbst.