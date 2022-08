Berik und Springeneer wollen den Ex-Kollegen ein Bein stellen

Landesligist VfL Senden gastiert am Donnerstag (25. August), 19 Uhr, bei Borussia Münster. In der Vorsaison kickten beide Teams noch in derselben Klasse. Zwei Spieler des Bezirksligisten sind besonders heiß vor dem Zweitrundenduell.

Neu an der Grevingstraße: die beiden Außenverteidiger Jan Springeneer (2.v.l.) und Marcel Berik (3.v.r.). In der Vorsaison trugen beide noch den VfL-Dress.

Dass der VfL Senden über eine astreine Offensive verfügt, sollte sich auch bis Münster rumgesprochen haben. Einerseits. Andererseits: Wenn zwei Fußballer wissen, wie man diese Angriffswucht des hiesigen Landesligisten stoppen kann, dann sind das ja wohl Jan Springeneer und Marcel Berik. „So sieht’s aus. Ich habe ja im Training oft genug genug gegen die Jungs gespielt“, feixt Rechtsverteidiger Springeneer, der drei Jahre als Verteidiger das Trikot des VfL trug, ehe er im Sommer zur DJK Borussia in die Domstadt wechselte.

Und ja, seit feststehe, dass Berik und er in Kreispokalrunde zwei am Donnerstag (25. August), 19 Uhr (Grevingstraße), mit ihrem neuen Verein auf den alten treffen, werde via Whatsapp fleißig gefrotzelt. Eine Kiste Bier sei dabei zwar nicht ausgelobt worden, ergänzt Berik, der links in der Kette verteidigt. An Motivation wird es indes gerade dem Ex-VfL-Duo nicht fehlen.

Springeneer: „Senden ist Favorit“

Klar ist Senden, schon der Ligazugehörigkeit wegen, laut Springeneer Favorit. Aber: „Mit unserem 2:0-Sieg in der ersten Runde über Greven 09 haben wir ja gezeigt, dass auch wir was draufhaben. Und dass uns der Wettbewerb wichtig ist.“ Warum nicht, im übertragenen Sinne, den Ex-Kollegen ein Bein stellen? Springeneer, der Dülmener, war im zweiten A-Jugend-Jahr in den Sportpark gekommen, bereits damals kickte er Seite an Seite mit Tom Schlögl, Lukas Gottwald oder Bruno Geister. „Das sind einige meiner besten Kumpels, was das Wiedersehen für mich umso spezieller macht.“

Was erst recht für Berik gilt, der zwar mal eineinhalb Jahre in Diensten des SV Bösensell stand, ansonsten aber sein komplettes Sportlerleben an der Bulderner Straße verbracht hat (wo Vater Taylan als Klub-Vize sowie als sportlicher Leiter amtiert und Bruder Niklas im Tandem mit Abdel Belkadi die Landesliga-A-Junioren anleitet).

Das Bild ist noch ziemlich präsent, wie der Routinier bei seiner Auswechslung kurz vor Ende des vorerst letzten Heimspiels für den VfL im Frühjahr gegen die Tränen ankämpfte (und verlor). Während Springeneer auch deshalb die Seiten gewechselt hat, weil er bei der Borussia auf mehr Spielanteile hofft, war für Berik, der in der Rückrunde fast immer in der Startelf stand, ganz wesentlich, dass er in Münster lebt und arbeitet: „In fünf Minuten mit dem Fahrrad am Platz sein, so wie früher in Senden, da hatte ich Bock drauf.“ Weil er eine Bauchmuskelverletzung aus Senden mitgebracht hatte, war Berik in der Vorbereitung lange außer Gefecht. Umso mehr hofft der Abwehrmann, im Duell mit seinem Heimatverein sein Pflichtspieldebüt für die Borussia geben zu dürfen.