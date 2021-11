Besser hellwach und leidenschaftlich – VfL Senden vs. Münster 08

Wer es im U19-Kreispokal weit bringen will, der trifft irgendwann auf den 1. FC Gievenbeck. Oder Münster 08. Der eine Westfalen- (FCG), der andere Landesligist (Nullacht). Die beiden Top-Ausbildungsvereine in der Domstadt stünden ja „gefühlt jedes Jahr im Endspiel“, weiß Phillipp Roberg, der Coach des VfL Senden. Das könnte auch diesmal so sein. Für Titelverteidiger Gievenbeck zählt im Halbfinale bei Westfalia Kinderhaus (Kreisliga) ebenso nur ein Sieg wie für die Nullachter beim Gastspiel am Samstag (13. November), 16 Uhr, im Sportpark.

Einerseits. Andererseits „liegt uns die Rolle des Außenseiters eher als die des Favoriten“, glaubt Roberg. In den Runden zuvor war jeweils der Gegner des VfL der Underdog – und beide Male tat sich Senden enorm schwer. Das erlösende 4:3 im Achtelfinale bei Wacker Mecklenbeck fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Anschließend, bei Saxonia Münster, benötigten die hiesigen A-Jugend-Fußballer das Elfmeterschießen fürs Weiterkommen.

VfL tut sich bei Wacker und Saxonia schwer

Nun also umgekehrte Vorzeichen. Wobei der gastgebende Bezirksligist laut Roberg eine kleine Chance habe – „wenn wir von Beginn an hellwach sind“. Kürzlich in der Meisterschaft, bei Greven 09 (2:3), sei das nicht der Fall gewesen, „da sind wir in den ersten 20 Minuten nur hinterhergehetzt“. Münster werde so was erst recht ausnutzen, „dann verlierst du ein solches Spiel schnell mit sechs Toren Unterschied“.

Die eigene Elf müsse aber nicht nur vom Anpfiff weg präsent sein, sondern auch „die Leidenschaft an den Tag legen, die uns in der Liga regelmäßig auszeichnet“. Etwa zuletzt im Verfolgerduell bei Vorwärts Wettringen (1:1), als sein Team die frühe rote Karte (Max Gruschka/27.) ebenso wegsteckte wie den Rückstand (30.) und einen verschossenen Elfer (Joris Rieger/64.). „Die Jungs sind nach der Pause für Max mitgerannt, haben alles rausgehauen und hätten sogar als Sieger vom Platz gehen können“, so der stolze Coach. Jermaine Jeyenthira, Sendens Bester, verwandelte den zweiten Strafstoß binnen drei Minuten zum hochverdienten Ausgleich.

Neben dem gesperrten Gruschka droht am Wochenende auch der erkrankte VfL-Kapitän Alexander Wanstrath auszufallen.