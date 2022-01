Beziehungsstatus: kompliziert

Foto:

Thorsten Scheunemann ist so was wie der Klaus Dennstedt des VfL. Kein Wunder, dass die beiden gut miteinander können. An die zehn Jahre hat Scheunemann die Sendenerinnen im Sportpark maßgeblich unterstützt – zunächst als Coach der Ersten, seit 2017 als Trainer der Reserve. Auch im Vorstand des Vereins war Scheunemann bis zuletzt vertreten. Seine Entscheidung, alle Ämter und sogar die Klubmitgliedschaft ruhen zu lassen, habe „null“ mit dem Ende der SG zu tun. Auch bleibe er dem Fußball „in irgendeiner Form“ erhalten. Mehr gebe es aus seiner Sicht zu seinem Ausscheiden beim VfL nicht zu sagen. Kein Geheimnis ist indes, dass sich Scheunemann manches Mal ein bisschen mehr Unterstützung für die Damensparte an der Bulderner Straße gewünscht hätte. In Hiddingsel etwa sei die Wertschätzung für den Frauenfußball eine ganz andere. (flo)