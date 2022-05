Bleifuß in Kinderhaus – tempofester ASV Senden siegt klar

Traf allein neun Mal am Dienstagabend in Kinderhaus: ASV-Rechtsaußen Timo Schüring (l.).

Ein Kinderhauser schien was vorzuhaben an diesem Dienstagabend: Jens Giesbert. Nicht nur erzielte der Ur-Sendener das 1:0 gegen die Ex-Kollegen. Auch sonst zählte der Rückraum-Veteran zu den Aktivposten bei der Westfalia. Nur sollte die frühe Führung (3.) die einzige der Hausherren im gesamten Match bleiben – weil ein Ex-Münsteraner, Kreisläufer Jens Micke, vor dem Wechsel ähnlich brannte wie Giesbert und ein anderer, Torhüter Ben Lemcke, 50 Minuten lang an alter Wirkungsstätte famos hielt. Da zudem ASV-Rechtsaußen Timo Schüring vor allem in Hälfte zwei großen Gefallen am Torewerfen fand, stand unterm Strich ein überdeutlicher 33:19 (14:8)-Auswärtserfolg des Tabellenzweiten im Nachholspiel beim Absteiger aus der Domstadt.

Wobei die ersten Minuten laut Gästetrainer Swen Bieletzki „auf beiden Seiten etwas schleppend“ verliefen. Dann zog die eigene Sieben das Tempo an – und hielt das Gaspedal für den Rest der Begegnung durchgedrückt. Das ging dann – gerade für die älteren Herrschaften aufseiten der Westfalia – manches Mal viel zu schnell.

Und Bieletzki, selbst ehemaliger Kinderhauser, hatte seinen Spaß: „Das war richtig schön anzusehen. Auch das mit dem siebten Feldspieler hat prima geklappt. Dazu die volle Halle, darunter etliche Sendener, die die Jungs regelrecht getragen hat: Schade, dass es das vorläufig letzte Duell mit der Westfalia war.“ ASV-Tore: Schüring (9), Micke (6/2), Eierhoff (4), Schlögl (3), Otte (2), Unkell (2), van de Pol (2), Ernst (1), Hintze (1), Hüging (1), Janssen (1), Klosterkamp (1).