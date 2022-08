Bonusrunde für Blau-Weiß Ottmarsbocholt

A-Ligist BW Ottmarsbocholt hat in Pokalrunde zwei am Donnerstag (25. August), 19.45 Uhr, den Top-Bezirksligisten SC Münster 08 zu Besuch. Verstecken will sich der Underdog nicht. Aus Gründen.

BWO-Spielertrainer Sebastian Schnetgöke (r.) und Co. haben heute in Kreispokalrunde zwei den SC Münster 08 zu Besuch.

Gut, dass A-Ligist BW Ottmarsbocholt vor dem Pokalkracher am Donnerstag (25. August), 19.45 Uhr, gegen Münster 08 beim 4:0 in der Meisterschaft in Ascheberg Selbstbewusstsein getankt hat. „So ein Ergebnis haben wir nach der Abfuhr in Havixbeck gebraucht“, weiß Lars Müller.

Doch bei allem zurückgewonnen Vertrauen in die eigenen Stärken: An der Rollenverteilung im Cup-Wettebwerb ändere der Derbysieg rein gar nichts. Münster 08 sei und bleibe der haushohe Favorit: „Für mich sind die Nullachter ein ganz heißer Landesligaanwärter.“ Die Kanalkicker hätten in der ersten Runde, ohne an ihre Grenzen gehen zu müssen, in Westkirchen 5:0 gewonnen, in der Meisterschaft Gelmer mit 8:0 abgeschossen und Borussia Münster, einen Bezirksligisten mit ähnlichen Ambitionen, 2:0 geschlagen.

„Vielleicht schaffen wir es es ja, dem Gegner den ersten Pflichtspieltreffer in dieser Saison einzuschenken“, hofft Müller. Sich mit elf Mann im eigenen Sechzehner einzubuddeln, hält der Coach der Blau-Weißen nämlich für keine so gute Idee: „Das ist zwar für uns ein reines Bonusspiel. Aber wenn wir es nicht schaffen, gelegentlich für Entlastung zu sorgen, hier und da Nadelstiche zu setzen, kann das für uns ganz böse ausgehen.“

So oder so: Die hochgelobten Gästeangreifer dürften die eigene Elf ganz schön auf Trab halten. „Ich sag’s mal so“, scherzt der BWO-Trainer, „die Laufeinheit haben wir diese Woche auf den Donnerstag gelegt.“ Auf Mittelfeldstratege Vincent Lindfeld (verhindert) müssen die Hausherren verzichten. Dafür kehrt Torjäger Thimo Kock ins Aufgebot zurück.