Bösensell macht zeitnah alles klar

Der SV Bösensell hat die Punktverluste der SG Selm in Havixbeck genutzt und den Vorsprung auf die SGS ausgebaut. Im Nachholspiel gegen den SC Nienberge ließ der SVB nach einem verschossenen Elfmeter und einem Gegentor nichts mehr anbrennen.

Die Bösenseller, hier Julius Leifken, nutzten gegen Nienberge ihre Chance, um sich Luft in der Tabelle zu verschaffen.

Rundum zufrieden waren die Trainer Christian Hester und Bernd Westbeld nach dem Abpfiff der Bösenseller Partie am Dienstagabend. Mit 5:1 (3:1) hatte der SVB das Nachholspiel gegen den SC Nienberge gewonnen. Damit hat der Tabellenzweite die Punktverluste von Verfolger SG Selm am Wochenende in Havixbeck genutzt und den Vorsprung auf vier Zähler ausgebaut.

Schon in der zweiten Minute hätten die Bösenseller am heimischen Helmerbach in Führung gehen können. Nachdem Marvin Janning im Nienberger Strafraum zu Fall gekommen war, pfiff der Schiedsrichter und gab Elfmeter. Eine zu harte Entscheidung, fand selbst SVB-Coach Hester. Das Foul hätte man nicht pfeifen müssen, zudem habe ein Bösenseller wohl im Abseits gestanden. Lange ärgern mussten sich die Gäste aber nicht, denn ihr Keeper Ole Niehoff parierte den Elfer von Janning – der Gefoulte hatte selbst geschossen.

Doch auch Janning musste sich nicht lange ärgern. Nur zwölf Minuten später traf er nach Vorlage von Oliver Mersmann zur Führung. Die jedoch nicht lange anhielt – nachdem Mirko Lips im Aufbauspiel den Ball vertändelt hatte, konterte der SCN und Nick Münder traf zum Ausgleich (23.). Nicht unverdient, denn bis dahin spielten beide Teams auf Augenhöhe.

Das änderte sich mit dem 2:1 durch SVB-Kapitän Till Leifken, der eine Flanke von Mersmann ins Tor köpfte (32.). Nun waren die Bösenseller deutlich besser im Spiel und konnten sich kurz darauf über eine klare Pausenführung freuen, nachdem Mersmann eine Flanke von Timo Schröder zum 3:1 verwertet hatte (38.).

Nach dem Seitenwechsel drängten die Schwarz-Gelben auf ein viertes Tor, um die Partie schnell zu entscheiden. Timo Schröder hatte das 4:1 auf dem Fuß, konnte aber zwei Großchancen direkt hintereinander nicht nutzen (55./56.).

Machte aber nichts, denn nur wenige Minuten später legte Janning seinen zweiten Treffer nach. Er schoss aus 22 Metern mit dem linken Fuß volley auf das Nienberger Gehäuse. Der Ball ging an den rechten Innenpfosten und von dort in den Kasten – „das schönste Tor“ dieses Abends, fand Christian Hester (61.).

Die Partie war mit dem 4:1 eine halbe Stunde vor dem Schlusspfiff praktisch entschieden, doch die Schwarz-Gelben hatten noch immer nicht genug. Nach einem Eckstoß von Schröder stieg Lutz Kröger am höchsten und netzte mit dem Kopf ein (78.).

„Jetzt haben wir einen kleinen Puffer zu den nachfolgenden Mannschaften geschaffen“, so Hester. „Aber mit Amelsbüren haben wir am Wochenende wieder ein dickes Brett vor der Brust.“