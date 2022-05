Bösensell mit 1:5 noch gut bedient

Auch in Ibbenbüren gelang es dem SV Bösensell nicht zu punkten: Nach 90 Minuten hieß es 5:1 für die Spielvereinigung.

„Im Moment ist es schwer, Spaß am Spielen zu finden.“ Bösensells Trainer Mathias Krüskemper fand nach der 1:5-Niederlage (1:2) gegen die Ibbenbürener Spvg harte Worte. Doch mit dem aktuell zur Verfügung stehenden Kader - Ersatztorhüter Marvin Holstein musste 30 Minuten auf dem Feld ran - sei es noch schwieriger, mit den ohnehin meist überlegenen Gegnern der Bezirksliga mitzuhalten. Und so waren die Schwarz-Gelben auch an diesem Spieltag mit dem 1:5 noch gut bedient. „Tim Schölling im Tor hat überragend gehalten“, sagte Krüskemper. Ihm hatten es die Bösenseller zu verdanken, dass es zur Halbzeit nur 1:2 stand. Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch ein Eigentor der Ibbenbürener (36.) egalisierte die Spielvereinigung noch vor der Pause. Kurz nach der Halbzeit legte sie dann nach und machte mit dem 3:1 den Deckel drauf (48.). „Verdient“, redete Krüskemper nach zwei weiteren Gegentoren und zahlreichen Chancen des Gegners nicht lange drumherum.