Bösensell verliert auch in Laggenbeck

„Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften gut daran tun, in der nächsten Saison wieder in der Kreisliga A zu spielen.“ So lautete das Fazit von Mathias Krüskemper nach dem 1:2 (0:1) seiner Bösenseller bei Cheruskia Laggenbeck.

„Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften gut daran tun, in der nächsten Saison wieder in der Kreisliga A zu spielen.“ So lautete das Fazit von Mathias Krüskemper nach dem 1:2 (0:1) seiner Bösenseller bei Cheruskia Laggenbeck.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Schwarz-Gelben die ein oder andere gute Möglichkeit zur Führung. Doch sowohl Oliver Mersmann, der aus elf Metern den Ball nicht richtig traf (15.), als auch Till Leifken, der frei vor dem Tor vorbeischob (19.), ließen die Chancen liegen. Und auch Marvin Jannings Kopfball fand nicht den Weg ins Tor (35.). Statt 1:0 für Bösensell hieß es zur Halbzeit dann auch noch 1:0 für Laggenbeck. Die Gastgeber, die es zuvor immer wieder aus der Distanz versucht hatten, nutzten nach einer Ecke einen Patzer von SVB-Torhüter Marvin Holstein und drückten den Ball über die Linie (43.).

„Nach dem Rückstand waren wir schnell wieder in unserem Modus ´Mist, es läuft wieder nicht.´ Die Leichtigkeit hat einfach gefehlt und auch die Lust am Fußball war nicht mehr zu sehen“, berichtete Krüskemper. Der Kopf, fehlende Kreativität und schwere Beine sorgten im Anschluss für einen Bruch im Spiel, sodass die guten Ansätze schnell wieder verpufft waren. Die Folge war das 0:2 (54.) und ein leichtes Spiel, das Laggenbeck im zweiten Durchgang hatte. „Da hat man unsere spielerischen Schwächen gesehen. Wir schaffen es nicht, das Spiel in die gegnerische Hälfte zu verlagern.“ Erst kurz vor dem Abpfiff gelang Till Leifken nach einer Ecke der Anschlusstreffer (89.) – zu mehr reichte es an diesem Tag aber nicht.