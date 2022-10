Bösensell verliert Punkte in der Nachspielzeit

Fünf Minuren waren in der Nachspielzeit im Spiel zwischen Bösensell und Rinkerode vergangen, als sich SVB-Spieler Marvin Janning den Ball zurechtlegte und den Freistoß mit Wucht in den rechten oberen Winkel jagte – 2:1, der umjubelte Siegtreffer . . . So sah es aus, doch nur zwei Minuten später verteidigten die Gastgeber einen letzten Rinkeroder Angriff nicht richtig, und Michael Vogel bedankte sich mit dem nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich.

„Wir hätten das Spiel gewinnen müssen“, meinte kurz darauf SVB-Trainer Christian Hester und bezog sich dabei nicht nur auf die letzten Minuten, sondern auch auf die Chancen, die seine Elf schon zuvor gehabt hatte. So hätte Janning schon in der 21. Minute treffen müssen, scheiterte aber an SVR-Keeper Steffen Rips. Dafür traf auf der Gegenseite Jan Hoenhorst nach einem langen Ball über die Kette des SVB hinweg (42.).

Nach einer Ecke auf den langen Pfosten köpfte Mirko Lips zum 1:1 ein (58.). Und die Hausherren blieben am Drücker. Zunächst scheiterte Tim Niesing mit einem Gewaltschuss an Rips (67.), drei Minuten später lenkte dieser einen Schuss von Robin Voßkühler, den Janning nach schöner Einzelaktion von der Grundlinie aus bedient hatte, über die Latte. Nur eine weitere Minute später kam Voßkühler frei zum Kopfball – und wieder war Rips Endstation, der diesmal mit Fußabwehr klärte.