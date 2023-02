Bösensells Erste bleibt in der Bezirksklasse

Spielen auch nächste Saison in der Bezirksklasse: die jungen Damen der ersten Bösenseller Mannschaft mit den Trainerinnen Christiane Koch (l.) und Christa Offermann (r.).

Die Volleyballerinnen des SV Bösensell waren jetzt gleich drei Mal im Einsatz.

Die erste Damenmannschaft gewann souverän mit 3:0 (25:16, 25:19, 25:23) gegen BW Aasee 5 und sicherte sich damit vorzeitig den Klassenerhalt in der Bezirksklasse. Dabei hatten alle Spielerinnen des SVB ihren Anteil am Erfolg, denn die beiden Trainerinnen Christiane Koch und Christa Offermann rotierten erfolgreich durch.

Zu Beginn legte Edda Maaß eine starke Angabenserie vor, sodass der SVB schnell mit 9:0 in Führung lag. Allerdings ließ eine BWA-Aufschlagserie den Vorsprung in der Folge schmelzen. Am Ende sicherten sich die Bösensellerinnen gegen einen im Angriff ungefährlichen Gegner Durchgang eins aber deutlich mit 25:16.

Im zweiten und dritten Abschnitt blieben die Bösensellerinnen aufmerksam, um sich nicht – wie im Hinspiel – noch das Heft aus der Hand nehmen zu lassen. Mit starken Angaben wurden die Blau-Weißen unter Druck gesetzt und die Löcher in der gegnerischen Feldverteidigung ausgenutzt. Zwar ließen die SVB-Damen Aasee im dritten Satz trotz einer fulminanten Angabenserie von Lisa Große Wiesmann noch einmal aufkommen, aber letztlich war der Erfolg nie gefährdet. „Wir konnten heute als Team immer noch eine Schüppe drauflegen. Das war entscheidend“, sagte Trainerin Christiane Koch.

In einem Nachholspiel unter der Woche gelang der zweiten Bösenseller Damenmannschaft nach einer Durststrecke wieder ein Erfolgserlebnis: Gegen den SV Südkirchen 2 setzte sich der SVB mit 3:0 (25:10, 25:22, 25:17) durch.

Einem starken ersten Satz ließen die Bösensellerinnen einen spannenden zweiten Durchgang folgen. Nachdem sie diesen aber knapp für sich entschieden hatten, ließen sie auch im dritten Abschnitt nichts mehr anbrennen. Verdient sicherten sie sich daher in der Kreisliga-Partie drei Punkte.

Im gut besuchten Heimspiel gegen den Nachbarverein ASV Senden 2 war wenige Tage später trotz einer guten Leistung kein Satz zu holen. Der Gegner hatte sich für die letzten Begegnungen kurzfristig mit zwei Spielerinnen verstärkt, die schon in höheren Klassen erfolgreich unterwegs waren. Obwohl alle Sätze im Ergebnis deutlich verloren gingen (10:25, 11:25, 10:25), war Trainerin Sonja Dirkmann nicht unzufrieden: „Die Spielerinnen haben gut gekämpft, aber gegen diese platzierten Angaben der erfahrenen Sendenerinnen reichte es heute leider nicht.“