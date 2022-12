BW Ottmarsbocholt erst eiskalt, dann im Tiefschlaf

Gunnar Nacke (hier im Duell mit dem Havixbecker Dennis Minnerop/li.) und Co. waren in Hälfte eins extrem effizient.

Torreich ging es am Sonntagnachmittag an der Clemens-Hagemann-Straße zu. BW Ottmarsbocholt und SW Havixbeck trafen in einem wilden Spiel je vier Mal. Eiskalt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt rum zunächst die Hausherren: Drei Chancen, zwei Tore, so geht Effizienz. Nach Malte Goerdts gescheitem Zuspiel war Jens Overbeck frei durch – das etwas schmeichelhafte 1:0 (26.). Keine zwei Minuten später hätte Gunnar Nacke, in Szene gesetzt von Benedikt Godek, sogar erhöhen können. Das erledigte der Passgeber dann kurz darauf selbst, als er einen blitzsauberen Schnellangriff über Nacke und Goerdt abschloss – Saisontreffer Nummer sieben des BWO-Angreifers.

Ex-Sendener trifft doppelt

Havixbeck brauchte für das eine Tor in Hälfte eins, das Armen Tahiri kurz vor dem Wechsel erzielte, deutlich mehr Versuche. Bei Jonas Lülf Doppelchance (20.) reagierte Dennis Kerkenhoff zwei Mal glänzend. Auch Benit Krasniqis Freistoß wehrte der BWO-Keeper glänzend ab. Und selbstredend hatte der formstarke Mann im Kasten der Blau-Weißen bei Dennis Minnerops Lattenkracher ebenfalls noch seine Finger im Spiel.

Machtlos war Kerkenhoff nach Wiederbeginn, als die Besucher binnen elf Minuten vier Mal netzten. „Hab‘ ich so auch noch nicht erlebt“, räumte BWO-Coach Lars Müller ein. Ganze 60 Sekunden lagen zwischen dem 2:2 (Lülf) und dem 2:3 (Jakob Temme). Die Gastgeber im Tiefschlag, das Match: komplett gedreht. Später gelang dem Ex-Sendener Tahiri gar das 2:4. Müller brachte mit Jan Reickert, Usama Khazneh, Thimo Kock sowie Stephan Rosenberger vier frische Offensivkräfte, Otti warf alles nach vorn – und rettet immerhin das Remis. Reickert und abermals Godek hießen die Torschützen. BWO: Kerkenhoff – Wiegert (58. Khazneh), Schulze Hillert, B. Silla (88. Rosenberger), Sybel (76. Kock) – Schnetgöke, Nacke (58. Lindfeld) – Goerdt, Overbeck, Rudi (58. Reickert) – Godek. Tore: 1:0 Overbeck (26.), 2:0 Godek (32.), 2:1 Tahiri (44.), 2:2 Lülf (46.), 2:3 Temme (47.), 2:4 Tahiri (55.), 3:4 Reickert (71.), 4:4 Godek (88.).