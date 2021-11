BW Ottmarsbocholt gewinnt deutlich gegen Holzen-Sommerberg

Die Frauen von BW Ottmarsbocholt haben am Samstagabend ihr Heimspiel gegen Liganeuling TuS Holzen-Sommerberg deutlich mit 8:1 gewonnen. Da parallel der Tabellenzweite DJK Cappel gegen Essen-Steele Unentschieden spielte, könnten die Blau-Weißen mit einem Sieg in ihren letzten Hinrundenspiel am kommenden Samstag gegen den TTC Wuppertal selbst in die Aufstiegsränge klettern. Gegen die Gäste aus Dortmund-Holzen verlor nur das zweite Doppel mit Lena Uhlenbrock und die für die kurzfristig erkrankte Swantje Eckert eingesprungene Kim Ehlert mit 1:3. Ansonsten punktete nur Blau-Weiß. „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung“, brachte es Uhlenbrock auf den Punkt. In den Einzeln mussten die Gastgeberinnen nur drei Mal in einen vierten Satz und machten dann immer souverän alles klar. BWO: Wiggers/van Boxel 1:0, Uhlenbrock/Ehlert 0:1; Uhlenbrock 2:0, Wiggers 2:0, van Boxel 2:0, Ehlert 1:0.