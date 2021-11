BW Ottmarsbocholt gewinnt souverän in Oldentrup

Am Wochenende eine Bank: Larissa van Boxel.

Tischtennis-NRW-Ligist BW Ottmarsbocholt hat sein Auswärtsspiel beim VfL Oldentrup ziemlich souverän gewonnen, 8:3 hieß es nach gut zwei Stunden aus Gästesicht. „Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen“, meinte BWO-Sprecherin Larissa van Boxel nach der phasenweise einseitigen Begegnung. Wie Zwillingsschwester Lena Uhlenbrock und Selina Wiggers gab sich van Boxel kaum eine Blöße.

Umkämpft waren nur das Topduell zwischen Uhlenbrock und Melanie Menne (3:2) sowie die beiden Einzel, die Swantje Eckert bestritt – und jeweils in fünf Durchgängen verlor. „Swantje hat nicht schlecht gespielt, nur war sie in den entscheidenden Momenten etwas nervös“, nahm van Boxel die junge Teamkollegin in Schutz. Im Match gegen Oldentrups Nummer drei Daniela Rauschenbach hatte Eckert schon mit 2:0 geführt. BWO: Wiggers/van Boxel 1:0, Uhlenbrock/Eckert 0:1, Uhlenbrock 3:0, Wiggers 2:0, van Boxel 2:0, Eckert 0:2.