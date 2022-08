BW Ottmarsbocholt nach dem Wechsel wie ausgetauscht

In der Kabine wurde es dann doch etwas lauter. Lars Müller, Coach des SC BW Ottmarsbocholt, wies seine Schützlinge mit Nachdruck darauf hin, „dass man Fußball gelegentlich auch arbeiten muss“. So wie es Gastgeber BG Gimbte in den ersten 45 Minuten gelungen war. Mit „gesunder Härte“ (Müller) hatte der Grevener B-Ligist den Blau-Weißen den Schneid abgekauft. „Wir haben in der Phase förmlich ums Gegentor gebettelt“, so Müller. Gimbte erhörte den Wunsch der Gäste, praktisch mit dem Pausenpfiff fiel das nicht mal unverdiente 1:0.

Es folgten: besagte Halbzeitansprache und in Durchgang zwei wie verwandelte Ottmarsbocholter. Bereits drei Minuten nach Wiederbeginn stellte Usama Khazneh die Partie auf null. Thimo Kock drehte sie nur wenig später vollends (58.), erneut Khazneh erhöhte nach einer Stunde auf 3:1. Spätestens jetzt war die Moral der Hausherren gebrochen, Malte Goerdt (70.), Vincent Lindfeld (80.) und Stephan Rosenberger (85.) machten das halbe Dutzend voll.

„Da war dann auch irgendwann ein Klassenunterschied erkennbar“, so der Coach des A-Ligisten, der sich zudem über „schön rausgespielte Tore“ freute. Möglicher Lohn für die Leistungssteigerung: ein Heimspiel in Runde zwei gegen Bezirksligist Münster 08 (gastiert am Dienstag bei B-Ligist SV Ems Westbevern).