BW Ottmarsbocholt nimmt mit Heimsieg Abschied

Mit einem klaren Sieg gegen den TuS Hiltrup 2 rehabilitierte sich BW Ottmarsbocholt für die Pleite in Wolbeck. Damit gelang auch die Abschiedsvorstellung von Trainer Döhla und dem BWO-Knipser Nummer eins.

„Das war ein schöner Abschied für ihn – und für mich auch...“, meinte Patrick Döhla nach dem letzten Saisonspiel von A-Ligist BW Ottmarsbocholt. Mit „ihn“ meinte der BWO-Coach den langjährigen Knipser Daniel Mangel, den alle nur „Bilbo“ nennen und der, wie berichtet, am Sonntagnachmittag seinen Abschied nahm.

Und zwar standesgemäß – mit nicht weniger als drei Toren, am Ende hatten die Blau-Weißen den TuS Hiltrup 2 mit 5:1 (3:1) besiegt. Damit sprangen die Ottmarsbocholter am letzten Spieltag noch auf Platz sieben. Und sie rehabilitierten sich eindrucksvoll für die 0:8-Pleite eine Woche zuvor beim VfL Wolbeck 2.

Die Blau-Weißen legten los wie die Feuerwehr. Thimo Kock (7.) und Vincent Lindfeld (9.), scheiterten zunächst noch an Marten Eickmeyer, dann rettete die Latte für den VfL-Keeper. Doch gegen den Drehschuss von Mangel war Eickmeyer machtlos. Dann jedoch der Ausgleich: Nach einem angeblichen Foul von Justus Münch zeigte der Schiri auf den Elferpunkt, und Marcel Lolaj ließ Dennis Kerkenhoff keine Chance. Doch schon im Gegenzug flankte Lindfeld auf Nils Schmauck – und der besorgte per Kopf das 2:1. Dann schoss Kock am herausgelaufenen Eickmeyer vorbei ins Netz – 3:1.

Nach der Pause ließ BWO nicht locker, und Mangel schoss seine Treffer zwei und drei. Ein schöner Abschied – für ihn und Trainer Patrick Döhla.

BWO: Kerkenhoff – Sybel, Overbeck, Schmauck, Münch – Lindfeld (86. Auferkamp), Goerdt, Wiegert (80. Schnetgöke), Rosenberger – Kock (73. Schemmer), Mangel (88. Heitkötter). Tore: 1:0 Mangel (10.), 1:1 Lolaj (29./FE), 2:1 Schmauck (30.), 3:1 Kock (45.), 4:1/5:1 Mangel (75./85.).