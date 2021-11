BW Ottmarsbocholt rettet Führung in Hiltrup über die Zeit

Also „Schrotti“ Kerkenhoff kann getrost in Urlaub fahren, denn sein Stellvertreter Finn Auferkamp hält den Kasten von BW Ottmarsbocholt auch sauber. Bester Beweis dafür war am Sonntag, als es für die Truppe von Patrick Döhla einen 1:0 (0:0)-Sieg beim TuS Hiltrup 2 gab. Das goldene Tor erzielte Malte Goerdt.

Die Gäste aus Ottmarsbocholt mussten rasch erkennen, dass die Hiltruper spielerisch schon einiges drauf haben. Und sie haben sie auch spielen lassen, allerdings nur bis zum Strafraum. Immer dann, wenn etwas anbrennen konnte, war die Abwehr zur Stelle. Und kam Hiltrup dann doch mit Fernschüssen durch, dann pariete Auferkamp.

Große Chancen waren am Sonntag in Hiltrup Mangelware. Die erste und beste kreierten die Gäste aus „Otti-Botti“, als sie nach 75 Minuten einen Einwurf zugesprochen bekamen. Den führte Malte Mallmann lang aus, Jens Overbeck verlängerte per Kopf auf Goerdt und der traf mit links unten rechts. Und es hätte sogar noch besser kommen können. Denn fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit flankte Goerdt auf Erik Wiegert, der sich geschickt drehte, direkt abzog, aber am Hiltruper Schlussmann Felix Schröter scheiterte.

Aus Sicht der Gäste wurde es in der Schlussphase doch noch einmal eng, als die TuS-Reserve sechs Eckbälle in Serie hatte, diese aber allesamt von den Blau-Weißen konsequent verteidigt wurden.

BWO: Auferkamp – Sybel, Schmauck, Reickert, Münch – Schnetgöke, Goerdt – Simon (55. Lindfeld), Schulze-Vorwick (74. Mallmann) – Overbeck – Wiegert (90. Khazneh. Tor: 0:1 Goerdt (75.).