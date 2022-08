BW Ottmarsbocholt siegt wieder deutlich

Den zweiten klaren Auswärtssieg in Folge ohne Gegentor feierte BW Ottmarsbocholt. In Rinkerode traf ein Blau-Weißer gleich drei Mal.

„Wir waren gewarnt, weil der SVR am ersten Spieltag nur knapp mit 0:1 gegen Top-Favorit Wacker Mecklenbeck verloren hatte“, so BWO-Trainer Lars Müller. „Ich war überrascht, dass es dann so gut lief.“

In der ersten Viertelstunde machten die Rinkeroder mächtig Dampf. Doch nachdem die Gäste diese Phase überstanden hatten, traf Benedikt Godek zum 1:0 aus Sicht von BWO (21.). Gunnar Nacke legte vier Minuten später nach, und in der 39. Minute erzielte Godek seinen Treffer Nummer zwei. Als Jens Overbeck früh in der zweiten Halbzeit zum 4:0 traf (53.), war der Drops praktisch gelutscht. Neun Minuten später trug sich Godek – aller guten Singe sind drei – ein weiteres Mal in die Torschützenliste ein.

„Wir haben die Tore in den richtigen Momenten gemacht“, so Müller. „Und obwohl wir heute mit Benedikt einen überragenden Knipser hatten, war das eine ganz hervorragende Mannschaftsleistung.“ Stellvertretend hob der BWO-Coach die Leistung von Justus Münch hervor, der bis zu seiner Auswechslung die linke Angriffsseite der Ottmarsbocholter unermüdlich beackert hatte.