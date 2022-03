BW Ottmarsbocholt springt für Hamm ein

Eigentlich hätten die Westdeutschen Meister in den Altersklassen bereits Ende 2021 ermittelt werden sollen. Doch Ausrichter Hamm sagte pandemiebedingt ab. Ein anderer Verein ist jetzt in die Bresche gesprungen.

Senioren-Weltmeister 2017 im Einzel, Europameister 2016 im Doppel, zigfacher Deutscher Meister und in Otti am Start: Manfred Nieswand. Ebenfalls national wie international hochdekoriert und bereits beim „WTTV Senioren Pokal“ am Start: Marianne Blasberg.

Die im Dezember coronabedingt ausgefallenen 52. Westdeutschen Einzelmeisterschaften der Tischtennis-Senioren werden an den letzten beiden März-Wochenenden (19./20. und 26./27.) nachgeholt – und zwar in Ottmarsbocholt. Die Blau-Weißen hätten sich dankenswerterweise bereit erklärt, die ursprünglich in Hamm angesetzte Veranstaltung kurzfristig zu übernehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes (WTTV). Das Turnier dient gleichzeitig der Quali für die Deutschen Meisterschaften, die über Pfingsten (4. bis 6. Juni) in Völklingen (Saarland) über die Bühne gehen sollen.

350 Teilnehmer

Gespielt wird in zehn Altersklassen zwischen 40 und 85 Jahren. Insgesamt treffen sich an der Clemens-Hagemann-Straße etwa 350 vorqualifizierte Spielerinnen und Spieler aus ganz NRW. Ermittelt werden die Westdeutschen Meister normalerweise in drei Konkurrenzen (Einzel, Doppel und Mixed).

BW Ottmarsbocholt richtet seit einigen Jahren in den Sommerferien den „Internationalen WTTV Senioren-Pokal“ mit Sportlern aus ganz Europa aus. Der Verband hatte daraufhin BWO gebeten, eine Ersatzveranstaltung der Westdeutschen durchzuführen. „Erfreulicherweise“ habe die Seniorenabteilung, unter der Führung von Bruno Rennack und Gottfried Suntrup, zugesagt, diese Aufgabe zu übernehmen, heißt es in dem Schreiben weiter.

Da in Ottmarsbocholt allerdings nur 16 der eigentlich geforderten 32 Tische in zwei Hallen zur Verfügung stehen, wird in diesem Jahr ausnahmsweise an zwei Wochenenden in nur einer Halle gespielt. Außerdem fallen die Doppel- und Mixed-Wettbewerbe einmalig aus. Bleiben die Einzel, zunächst in Vierergruppen und danach weiter im einfachen K.o.-System. Jede Klasse wird an einem Tag entschieden.

„Selbstverständlich“ würden bei der Veranstaltung in Ottmarsbocholt die dann geltenden Coronabestimmungen eingehalten, wie der Verband mitteilt. Die Beschränkung auf die Einzel-Konkurrenzen und die Verteilung auf vier Tage sorgten dafür, dass es relativ wenige Kontakte geben wird. Auch unter den zurzeit geltenden Hygieneregeln könne deshalb die Veranstaltung sicher durchgeführt werden, so der WTTV abschließend.