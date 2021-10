BW Ottmarsbocholt verliert beim Spitzenreiter Bönen

Nachrückerin Kim Ehlert hatte in ihren Einzeln Pech.

Ohne ihre verhinderte Nummer zwei Selina Wiggers haben die Frauen von NRW-Ligist BW Ottmarsbocholt am Samstagabend mit 5:8 beim Spitzenreiter TTF Bönen verloren. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Selina gewonnen hätten“, so BWO-Spitzenspielerin Lena Uhlenbrock. Dabei hielt sich die bei den Gästen für Wiggers auf Nummer vier nachgerückte Kim Ehlert wacker. Sie verlor ihr erstes Einzel mit 10:12 im vierten Satz, ihr zweites gar mit 7:11 im fünften. „Kim hat richtig gut gespielt“, so Uhlenbrock. Deren Schwester Larissa van Boxel gewann ihre beiden Einzel, das erste mit 11:8 im fünften Satz gegen TTF-Spitzenspielerin Viktoria Diekel.

BWO: Uhlenbrock/van Boxel 0:1, Litschke/Ehlert 1:0; Uhlenbrock 2:1, van Boxel 2:0, Litschke 0:3, Ehlert 0:3.