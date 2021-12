BW Ottmarsbocholt:„Riesenpech“ in der Nachspielzeit

90 Minuten lang schenkten sich BW Ottmarsbocholt und der SV Rinkerode nichts. Die Gäste gingen in Führung, die Blau-Weißen glichen aus. Dann kam die Nachspielzeit . . .

„Ein Riesenpech . . .“, meinte Trainer Patrick Döhla nach dem 1:2 (0:1) von BW Ottmarsbocholt im Heimspiel gegen den SV Rinkerode. In der Nachspielzeit lief Gästespieler Sinthusen Chelvanathan in einen Querpass der Blau-Weißen und fackelte nicht lange – die Entscheidung in einem umkämpften, sehr intensiven Spiel.

Die erste Chance der Partie hatte BWO-Spieler Max Schulze-Vorwick, der aber im Eins-zu-Eins an SVR-Keeper Marius Schwitte scheiterte (8.). Das erste Tor erzielten die Rinkeroder – Felix Lütke Wostmann per Kopfball nach einer Ecke. Dann kam BWO. Zunächst schoss Usama Khazneh aus spitzem Winkel Schwitte an (23.), drei Minuten später schoss Sebastian Schnetgöke aus 20 Metern knapp über das Tor. „Tor des Monats“-reif wäre der Effet-Schuss von Malte Goerdt um die gegnerische Freistoßmauer gewesen – wenn Schwitte den Ball nicht noch hätte wegfausten können (30.).

Mitte der zweiten Halbzeit traf Sebastian Schnetgöke im Nachsetzen zum verdienten Ausgleich, nachdem der SVR-Keeper einen Schuss von Malte Mallmann an die Latte gelenkt hatte. Die Blau-Weißen hatten wieder mindestens einen Punkt vor Augen. Dann kam die Nachspielzeit . . .

BWO: Kerkenhoff – Münch, Schmauck, Reickert, Mallmann – Khazneh (79. Simon), Wiegert (78. Beutel), Schnetgöke, Goerdt – Schulze-Vorwick (58. Kock), Lindfeld (35. Silla). Tore: 1:0 Lütke Wostmann (21.), 1:1 Schnetgöke (68.), 1:2 Chelvanathan (90.+3).