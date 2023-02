BWO gewinnt die Abwehrschlacht

Eine wahre Abwehrschlacht gewann BW Ottmarsbocholt mit Müh‘ und Not gegen den SV Rinkerode. Dabei hatte Blau-Weiß zwei starke Verbündete an seiner Seite – Aluminium und Auferkamp.

Für Lars Müller war es ein überaus gelungenes Wochenende: Erst drei Punkte für den Herzensclub 04, dann drei Punkte für seine eigenen Blau-Weißen. Doch wie schon beim Sieg der Schalker am Samstag musste der BWO-Coach am Sonntag beim 1:0 (1:0)-Heimsieg von A-Ligist Ottmarsbocholt gegen Rinkerode mächtig zittern – bis weit in die Nachspielzeit hinein. Am Ende waren die drei Punkte mehr als glücklich.

Benedikt Godek hatte schon in den ersten Minuten zwei Mal die Führung für die Gastgeber auf dem Fuß (11./13.), konnte seine Chancen aber nicht nutzen. Fünf Minuten vor Ende der ersten Halbzeit traf er dann, als Jens Overbeck den Ball von seinem Gegenspieler eroberte und auf den BWO-Neuner passte.

Nach der Pause hatten die Blau-Weißen zunächst die größeren Spielanteile, die weitaus zwingenderen Chancen hatte aber der SVR. Es war die Halbzeit des Finn Auferkamp, der BWO-Schlussmann hielt seinen Vorderleuten die Führung fast im Alleingang. Mehrfach lenkte er den Ball zur Ecke oder über die Latte, dann war er einen Schritt schneller am Ball als Rinkerodes Sulaxan Somaskantharajan (83.).

Dazu kam das Aluminium, gleich drei Mal trafen die Gäste die Latte. Zunächst Nicolas Ruß mit einem 25-Meter-Schuss von halbrechts (79.), dann ging ein Freistoß an die Querlatte (87.), schließlich ein Kopfball aus kurzer Distanz nach einem Eckball (90.+3). Die letzten Minuten der Abwehrschlacht musste Ottmarsbocholt ohne seinen Kapitän durchringen: Nils Schmauck sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot.

„Das erste Pflichtspiel nach der Winterpause und nach der Karnevalssession ist immer eine Wundertüte“, meinte ein erleichterter Trainer Lars Müller nach dem Schlusspfiff.

BWO: Auferkamp – Silla, Schulze Hillert, Schmauck, A. Khazneh – Kock (83. Münch), Schnetgöke, Overbeck (70. Goerdt), Nacke (89. Luttuschka), Lindfeld (70. Schulze-Vorwick) - Godek (89. Wiegert). Tor: 1:0 Godek (40.), BV: Ampelkarte gegen Schmauck (89.).