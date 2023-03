BWO hat das Pech dick an der Hacke

Fernschüsse an die Latte, nicht gegebene Tore – in der Schlussphase der Partie gegen den SC Nienberge konnte sich BW Ottmarsbocholt über mangelndes Pech nicht beklagen . . .

Pech, ganz großes Pech, BWO – mehrfach um Haaresbreite verpassten die Ottmarsbocholter einen Punktgewinn auf eigenem Platz gegen den SC Nienberge. Stattdessen kassierten sie mit dem 0:1 (0:0) die zweite Niederlage in Folge.

Dabei konnten sich die Zuschauer über mangelnde Spannung in einen nicht nur torarmen, sondern auch sehr kampfbetonten Spiel nicht beklagen. Denn Chancen auf beiden Seiten gab es in Hülle und Fülle. „Es hätte auch 7:7 ausgehen können“, meinte BWO-Trainer Lars Müller nach der Partie.

Allein Thimo Kock hätte fünf Mal für die Gastgeber treffen können. Zwischen der 23. und 26. Minute, also innerhalb von nur vier Minuten, stand der Blau-Weiße vier Mal frei vor dem SCN-Keeper. Drei Mal scheiterte er an Ole Niehoff, ein Mal verzog er. „So etwas habe ich auch noch nie gesehen“, so Müller nach dem Schlusspfiff.

In der zweiten Halbzeit hatte Kock ein weiteres Mal das 1:0 auf dem Fuß, als er sich im Laufduell gegen zwei Nienberger Abwehrspieler durchtankte, den Abschluss aber wieder neben das Tor setzte (59.).

Benedikt Godek, nach Vorarbeit von Kock, (51.) und Andreas Rudi (86.) trafen, doch beide Male entschied der Schiri auf Abseits. Auch die Gäste haderten mit ihrer Chancenverwertung – bis Cedric Eisfeldt nach einer langen Flanke am höchsten stieg und BWO-Keeper Finn Au­ferkamp keine Chance ließ – 1:0 für die Gäste.

Nun belagerten die Blau-Weißen in der hektischen Schlussphase den gegnerischen Strafraum, versuchten alles nur erdenkbar Mögliche. Gunnar Nacke (88.) und Hannes Sybel (90.+3) versuchten es mit Fernschüssen – und trafen beide Male die Latte, wobei Nackes Schuss noch von der Unterkante kurz vor die Torlinie abprallte . . .

BWO: Auferkamp – Rudi, Schulze Hillert (84. Goerdt), B. Silla, Sybel – Kock (74. Luttuschka), Schnetgöke, Overbeck, Nacke, Münch (64. L. Silla) – Godek. Tor: 0:1 Eisfeldt (82.).