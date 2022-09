BWO siegt nach Hattrick von Jan Reickert

Nach einer starken zweiten Halbzeit hat A-Ligist BW Ottmarsbocholt die Heimpartie gegen GS Hohenholte mit 4:2 (0:1) gewonnen – „ein Sieg der Moral“, so BWO-Trainer Lars Müller. Rückkehrer Jan Reickert feierte dabei einen lupenreinen Hattrick nach vierwöchiger Verletzungspause.

Dabei taten sich die Hausherren in den ersten 45 Minuten sehr schwer gegen die stark agierende Defensive der Gäste, die die Blau-Weißen in der ersten halben Stunde kaum zu zwingenden Chancen kommen ließ. Auf der anderen Seite ging Hohenholte durch einen Kopfball ins lange Eck nach einem Freistoß in Führung (10.). Justus Münch (34.), Benedikt Godek und Nils Schmauck (44.), Jens Overbeck und Luca Schulze Hillert (45.+4) verpassten den Ausgleich.

Der nach der Pause eingewechselte Reickert traf dann per Kopf zum 1:1 und legte zwei Mal nach. Das 3:1 hätte die Vorentscheidung sein können, doch im direkten Gegenzug traf GSH mit einer Bogenlampe zum Anschluss. Wieder zwei Minuten später grätschte Sebastian Schnetgöke in eine Flanke von Thimo Kock – 4:2. Doch das war noch immer nicht das Ende: Nach einem Foul von Stephan Rosenberg parierte BWO-Keeper Finn Auferkamp den fälligen Strafstoß – „absolut wichtig“, so Trainer Müller. Denn in den letzten sechs Minuten der Partie war Ottmarsbocholt nur noch zu zehnt, weil Kock mit einer Platzwunde nicht mehr weiterspielen konnte und das Auswechselkontingent erschöpft war.