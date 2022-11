BWO siegt souverän in Albersloh

Unter „Doppelbelastung“ (Trainer Müller) stehen seit dem 11. November die Fußballer von BW Ottmarsbocholt. Doch in Albersloh war von Auswirkungen des Karnevals in Ottibotti nichts zu spüren . . .

„Das lief besser als gedacht“, kommentierte Trainer Lars Müller das 1:0 (1:0) von A-Ligist BW Ottmarbocholt bei der bisher punktgleichen DJK GW Albersloh. „Mir war vorher nicht ganz klar, ob wir die Doppelbelastung aushalten würden . . .“ Mit der „Doppelbelastung“ meinte Müller Fußball und Karneval – mit dem 11. November hat in Ottibotti die fünfte Jahreszeit begonnen.

Nichts mit Karneval zu tun hatten die Personalprobleme von BWO, das ohne Benedikt Godek (gelbgesperrt), Gunnar Nacke (Urlaub) und Stefan Rosenberger (verletzt) auskommen musste. Die Lücken in der Offensive half Daniel Mangel zu füllen, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und ein Comeback bei BWO feierte.

Das Tor des Tages erzielte Malte Goerdt, der das Leder nach Vorarbeit von Justus Münch und Jan Reickert an die Unterkante der Latte schoss, von wo es erst an den Innenpfosten und dann ins Albersloher Tor ging (17.). Die Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient. Doch nun schalteten die Blau-Weißen einen Gang zurück, ohne die Gastgeber zu zwingenden Chancen kommen zu lassen. Nach der Pause knüpfte Ottmarsbocholt an die gute Anfangsphase an und brachte den Sieg souverän über die Zeit. Ein Sonderlob vom Trainer verdiente sich Erik Wiegert, sonst Sechser, der diesmal in der Abwehrkette über 90 Minuten eine hervorragende Leistung ablieferte.

Ein Wermutstropfen war die Verletzung von Münch, der mit Verdacht auf Bänderriss ausgewechselt werden musste.