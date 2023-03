BWO verliert klar in Schapdetten

Zu schwach im Abschluss, zu anfällig in der Abwehr – so kam BW Ottmarsbocholt bei Fortuna Schapdetten nicht für Punkte in Frage.

„Schapdetten hat seine Chancen genutzt und wir nicht, das war heute der Knackpunkt.“ Bedient war Ottmarsbocholts Trainer Lars Müller nach der 1:4 (0:3)-Niederlage von BWO bei der Fortuna. Ein Nachteil für die Gäste sei die Platzwahl der Hausherren gewesen. „Einige von uns haben seit Jahren nicht auf Asche gespielt“, so Müller. Als Ausrede tauge das jedoch nicht.

Immerhin hatte der Coach der Blau-Weißen „sieben, acht Hundertprozentige“ seiner Mannen gezählt. Doch Benedikt Godek und Stephan Rosenberger trafen nicht, Mitte der zweiten Hälfte setzte Thimo Kock einen Kopfball an die Latte. Zu diesem Zeitpunkt stand es jedoch bereits 0:4, nicht schön für Schalke-Fan Lars Müller.

So schwach sie diesmal im Abschluss waren, so anfällig waren die Ottmarsbocholter in der Verteidigung. Zwischen der 26. und 39. Minute trafen die Gastgeber drei Mal, das vierte Tor (54.) erinnerte den BWO-Coach an einen Slapstick. Bastian Silla, Luca Schulze Hillert und Keeper Dennis Kerkenhoff konnten sich nicht einigen, wer den Ball denn nun nehmen sollte – Fortune Johannes Aldenhövel schnappte sich das Leder und netzte ein.

In der letzten Minute der regulären Spielzeit fiel dann doch noch der Ehrentreffer der Blau-Weißen, als Sebastian Schnetgöke am höchsten stieg und zum 1:4 einköpfte.