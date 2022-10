BWO verpasst Derbysieg nur knapp

Von den Vereinsfarben her hatte die Partie etwas von Schalke gegen Dortmund. Hier Blau und Weiß – nur aus Ottmarsbocholt, dort Schwarz und Gelb – nur aus Bösensell. Und dieses Derby hatte auch an diesem Sonntag einiges an Brisanz zu bieten. Es ging 90 Minuten (plus Nachspielzeit) hoch her an der Clemens-Hagemann-Straße, in jeder Beziehung.

Lange wähnten sich die Hausherren als Sieger in diesem Spitzenspiel der Kreisliga A, ehe ihnen praktisch in der Schlussphase des Spiels noch der Zahn gezogen wurde. Gunnar Nacke hatte Blau-Weiß in Führung gebracht, aber Bösensells Torjäger Marvin Janning rettete mit seinem elften Saisontreffer dem SVB noch einen Punkt.

250 Zuschauer sorgten für die richtige Stimmung, die Akteure auf dem Platz für eine ziemlich hitzige Atmosphäre. Zwölf gelbe Karten sind Beleg dafür, dass man sich nichts schenkte. Dass „Ottibotti“ hier mit 7:5 die Nase vorn hatte, sei nur am Rande vermerkt. Die Gastgeber hatten von Beginn an mehr vom Spiel und durch Justus Münch und Benedikt Godek die besten Chancen vor der Pause. „Leider wurde diese noch ausgelassen“, hätte sich BWO-Coach Lars Müller gerne eine frühe Führung gewünscht.

Besser machte es da Gunnar Nacke, der BWO nach 51 Minuten verdient in Führung brachte. Derselbe Spieler erzielte auch das vermeintliche 2:0, aber sein Kopfballtreffer fand keine Anerkennung, weil Mitspieler Godek seinen Gegenspieler, der noch hätte eingreifen können, zuvor gefoult hatte. Jan Reickert machte sich dann auf den Weg zum 2:0, wurde aber unfair gestoppt. Dass Bösensell dann das letzte Wort hatte, bezeichnete Lars Müller als „gefühlte Niederlage“. Seiner Truppe stellte er ein hervorragendes Zeugnis aus, auch wenn es nur einen Punkt gab.

BWO: Kerkenhoff – Rudi, Schulze Hillert, Silla, Sybel – Nacke (87. Wiegert), Overbeck (78. Goerdt), Schnetgöke – Münch (74. Schulze-Vorwick), Godek, Lindfeld (77. Reickert). Tore: 1:0 Nacke (51.), 1:1 Janning (90.+1).