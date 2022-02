Castelle und Co. vor 10 000 Fans in der Veltins-Arena

Für Niklas Castelle läuft es seit dem Transfer vom VfL Senden zur U 23 des FC Schalke 04 wie gemalt. In gut einer Woche steht das nächste Karriere-Highlight für den 19-jährigen Offensivmann an.

Niklas Castelles Wechsel vom VfL Senden zu Viertligist Schalke 04 wurde – auch und gerade an dieser Stelle – ausführlich berichtet. Jetzt hat der 19-jährige Angreifer der Plattform fussball.de ein ausführliches Interview gegeben. Themen: das sensationelle Debüt nebst Torerfolg in Mönchengladbach, bei dem die gesamte Familie im Stadion war (und selbst Papa Jürgen, ein fanatischer Gladbach-Anhänger, ihm den Treffer gegen die Jungfohlen verziehen habe). Die Dinge, an denen er noch arbeiten müsse (Athletik, Spiel gegen den Ball). Dass in der Regionalliga jeder noch so kleine Fehler bestraft werde. Dass er hoffe, es den vielen U 23-Leuten gleichzutun, die es zuletzt in den erweiterten Profikader der Schalker geschafft haben. Über den VfL („von einem Lieblingsklub zum anderen“) und die ehemaligen Mitspieler. Über das von fussball.de und dem Fachblatt Kicker betreute bundesweite Ranking der Torschützen in den unteren Spielklassen („wertet den Amateurbereich enorm auf“). Castelle, 24 Buden, zählt dort nach wie vor zu den zehn Besten im Land. Und dass er Fan („Vorbild wäre vermessen“) von Lionel Messi sei.

Spitzenreiter gibt sich die Ehre

Das nächste Karriere-Highlight des Sendeners steht derweil unmittelbar bevor. Wie sein Verein am Donnerstag bekanntgab, wird das Meisterschaftsspiel am 26. Februar (Samstag), 14 Uhr, zwischen der Schalker U 23 und Ligaprimus RW Essen nicht im „neuen“ Parkstadion, der eigentlichen Heimstatt der „Knappen“, ausgetragen, sondern vor bis zu 10 000 Zuschauern in der Veltins-Arena. Zuletzt gab es dort dieses Duell 2009, die Königsblauen gewannen vor 16 000 Fans mit 1:0. Siegtorschütze damals: Christian Erwig, wie Castelle ein Kind des Münsterlandes.

Sein Nachfolger, der seit dem Transfer stets in der Startelf zu finden war, und Schalke zwo gastieren am heutigen Freitag (18. Februar), 19 Uhr, bei RW Ahlen.