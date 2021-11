Castelles teilen Tore brüderlich untereinander auf

Der VfL Senden steht dank eines 4:1 (1:1)-Auswärtserfolges bei A-Ligist Warendorfer SU in der Vorschlussrunde. Zwei Sendener trafen doppelt.

Fußball: VfL gewinnt in Warendorf und steht in der Vorschlussrunde

Tim Castelle (l.) traf in Warendorf doppelt – wie auch Bruder Niklas.

Der VfL Senden steht, möglicherweise zum ersten Mal überhaupt, im Kreispokalhalbfinale. Der hiesige Fußball-Landesligist setzte sich am Donnerstagabend bei der Warendorfer Sportunion mit 4:1 (1:1) durch. Aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung in Hälfte zwei sei das Weiterkommen „verdient“, so Thomas Morzonek, einer der beiden VfL-Trainer.

Zunächst war es aber der leidenschaftlich agierende Underdog, der das Spiel bestimmte – und vom Punkt die frühe Führung erzielte (18.). Später bekamen auch die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, den Bruno Geister allerdings an die Latte nagelte (25.). Anschließend vergaben die Hausherren die Riesenchance zum 2:0 (30.). Doch Senden, endlich aus seiner Lethargie erwacht, schlug zurück, Tim Castelle traf aus der Halbdistanz zum in dieser Phase eher schmeichelhaften 1:1 (40.).

Nach dem Wechsel agierte der Favorit plötzlich griffiger – und zielstrebiger, erneut Tim Castelle staubte nach Niklas Castelles Versuch ab (46.). Letzterer stellte nach genau einer Stunde auf 1:3 und schloss, 180 Sekunden vor dem Abpfiff, einen Konter zum 1:4 ab.

Da war der Gast bereits dezimiert. Jan Springeneer hatte in der 65. Minute glatt Rot gesehen – für ein Einsteigen, das man laut Morzonek ebenso gut mit einer Verwarnung hätte ahnden können. Sendens Vorschlussrundengegner wird erst in 14 Tagen ermittelt, wenn in Rinkerode der gastgebende SVR (Kreisliga A) auf Westfalenligaspitzenreiter FC Gievenbeck trifft.

VfL: Eriedrich – Springeneer, Tjaden, Gottwald, Schlögl – Karaterzi (71. Heubrock), Sanyang (80. Alnemek) – Colak (83. Wilbers), T. Castelle, Geister (66. Kleuter) – N. Castelle. Tore: 1:0 Schwienhorst (18./FE), 1:1/ 1:2 T. Castelle (40./46.), 1:3/ 1:4 N. Castelle (60./87.). Rot: Springeneer (65./VfL). Besonderes Vorkommnis: Geister (VfL) verschießt Foulelfmeter (30.).