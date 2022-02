Corona bei Kobbo Tecklenburg: SV Bösensell spielt nicht

Die Bezirksliga-Partie zwischen dem SV Bösensell und dem TuS Graf Kobbo Tecklenburg, die am Sonntagnachmittag hätte stattfinden sollten, fällt aus. „Laut Staffelleiter sind fünf Spieler vom TuS positiv auf Corona getestet worden“, so Jürgen Leifken, Vorsitzender der SVB-Fußballabteilung. Nachgeholt werden könnte die Partie am 3. März (Donnerstag), so der Vorschlag des Staffelleiters. Darauf müssen sich die Trainer der beiden Teams aber noch einigen. Verschoben wird auch das Spiel zwischen den Bösenseller Ligakonkurrenten Greven 09 und der SpVg Emsdetten. Aber nicht wegen Corona: Die Gemeinde Greven hat aufgrund des Sturms alle Spiele am Wochenende abgesagt.