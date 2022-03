Corona: Bösenseller müssen absagen

Die Sorgen beim personell arg gebeutelten SV Bösensell werden immer größer. Am Sonntag wurde das Heimspiel des heimischen Bezirksligisten gegen den Borghorster FC kurzfristig abgesagt. „Zu den beiden bereits bekannten Corona-Fällen gesellte sich am Samstag noch ein weiterer hinzu. Damit kamen wir nur noch auf einen Kader von zehn Spielern“, berichtete SVB-Trainer Mathias Krüskemper, der noch eine weitere Spielabsage verkünden musste: „Auch das Nachholspiel am Donnerstag gegen GW Gelmer fällt damit ins Wasser. Ob wir schon wieder am Sonntag in Ibbenbüren antreten können, steht noch in den Sternen.“