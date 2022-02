Dabei sein ist nicht alles – Martin Fiala über Vancouver und Peking

Martin Fiala feierte 2010, im zarten Alter von 42 Jahren, sein Olympia-Debüt in Vancouver. Mindestens ebenso bemerkenswert: Fialas Heimatort im Münsterland ist ungefähr so schneesicher wie der Wüstenstaat Dubai.

Denkt trotz seines Malheurs in der ersten K.o.-Runde immer gern an das Olympia-Debüt vor zwölf Jahren im kanadischen Vancouver zurück: der Bösenseller Martin Fiala.

2010, in Vancouver, war Martin Fiala als Ski-Crosser am Start, 2014 (Sotschi) und 2018 (Pyeongchang), als Renndirektor in Diensten des Weltverbandes Fis. Ob er es bedauere, in Peking – es wären seine vierten Spiele in Folge – zu fehlen? „Lassen Sie mich mal überlegen“, scherzt der seit ein paar Tagen 54-Jährige, um praktisch im selben Atemzug die unmissverständliche Antwort zu geben: „Nein.“