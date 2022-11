„Dafür haben wir hart gearbeitet“ – ASV-Coach Bieletzki zum Ligagipfel

Vor dem Top-Spiel am Sonntag, 18 Uhr (Neue Halle), zwischen dem ASV Senden und SuS Oberaden spricht ASV-Coach Swen Bieletzki im WN-Interview über den gelungenen Start, personelle Engpässe – und das gestiegene Besucheraufkommen.

Guter Dinge vor dem Spitzentreffen am Sonntagabend mit Tabellenführer SuS Oberaden: ASV-Cheftrainer Swen Bieletzki.

Am Sonntag (13. November), 18 Uhr (Sportpark), steht das Gipfeltreffen in der Handball-Verbandsliga an, der Tabellenzweite ASV Senden hat Spitzenreiter SuS Oberaden (je 6:2 Zähler) zu Besuch. Vor der Top-Paarung stand ASV-Coach Swen Bieletzki unserem Redaktionsmitglied Florian Levenig Rede und Antwort.

Der Besucherandrang bei den ersten drei Heimspielen war enorm. Brauchen Sie übermorgen Zusatztribünen?

Bieletzki: Nee, wir bauen ’ne neue Halle (lacht). Im Ernst: Wir freuen uns über jeden Zuschauer und hoffen natürlich, dass ähnlich viele Leute kommen wie im Spiel gegen Bergkamen. Da waren die Fans definitiv ein Faktor.

Dass Senden als Vizemeister oben steht, ist vielleicht keine so große Überraschung. Aber wieso ist Oberaden plötzlich Erster?

Bieltzki: Der Gegner war auch 2021/22 nicht so schlecht, hat sich im Vergleich dazu aber noch mal verbessert. Oberaden ist relativ fix auf den Beinen und tritt sehr robust auf.

Stimmt. Leidtragende beim ASV waren vor einem Jahr Ben Lemcke und Malte Eierhoff, beide mussten vorzeitig vom Parkett. War das noch Männersport oder doch schon Körperverletzung?

Bieletzki: Ach, das Fass will ich gar nicht aufmachen. Solche Szenen gehören ein Stück weit zum Handball dazu. Oberaden ist da auch keine Ausnahme in der Liga.

Timo Schüring, Janis Wieczorek und Max Klosterkamp fehlten am Vorsonntag kurzfristig. Kehrt aus dem Trio einer übermorgen zurück?

Bieletzki: Leider nein. Mit Lennart Unkell ist sogar ein weiterer Spieler verhindert.

Somit fehlen beide etatmäßigen Linksaußen. Wer soll denn diesen Part übernehmen im Top-Spiel?

Bieletzki: Matthias Hernzel aus der Zweiten.

Kann das dauerhaft gut gehen, wenn so viele Leistungsträger fehlen?

Bieletzki: Das passt, dafür haben wir im Sommer schließlich hart gearbeitet. Zudem ist nach dem Oberaden-Spiel schon wieder die nächste Pause. Da können sich die Jungs am Wochenende schön auspowern.

Was gegen Isselhorst auffiel: die Vielzahl an Matchwinnern. Jakob Janssen nach der Pause, Max Starke zum Ende hin, Unkell mit seinen acht Toren.

Bieletzki: Das hat uns ja bereits in der Vorsaison ausgezeichnet, gerade im Angriff. Gut, dass wir nicht von der Form eines Einzelnen abhängig sind – und für die gegnerische Deckung damit weniger ausrechenbar.

Zudem ist Ihre Nummer eins, Tobias Uphues, in bestechender Form.

Bieletzki: „Upsi“ hat in der Tat derzeit die Nase vorn. Aber natürlich profitiert er auch von der teaminternen Konkurrenz im Training. Ich bin einfach froh, dass wir mit ihm, Ben Lemcke und Benedikt Domuratzki drei so gute Torleute haben.

Die Meisterschaft wird mutmaßlich nicht am fünften Spieltag entschieden. Aber: Käme einem Sieg am Sonntag in dieser kleinen Staffel mit nur zehn Vereinen eine noch größere Bedeutung zu?

Bieletzki: Nein. Dafür sind die Teams leistungs- und punktemäßig zu dicht beieinander. Ich sehe keinen, der vorneweg marschiert. Uns nicht, Oberaden nicht und auch sonst niemanden.