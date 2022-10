„Das rettende Ufer ist gar nicht weit“

Lang ist‘s her, dass Dennis Bäumer (l.) und Joshua Dabrowski sich über gemeinsame Tore für den VfL Senden freuten. Am Sonntag läuft Bäumer wieder an der Bulderner Straße auf - für den BSV Roxel.

Die Fußballer des VfL Senden durchwandern zurzeit ein Tal. Der Landesliga-Vierte der vergangenen Saison hat in dieser Spielzeit von bisher elf Partien sechs verloren und nur zwei gewinnen können. Eine besonders bittere Niederlage musste das Team von Rabah Abed und Thomas Morzonek zuletzt beim FC Epe hinnehmen – nach einer 3:0-Führung verloren die Sendener am Ende mit 4:5. Vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den BSV Roxel (Anpfiff um 15 Uhr) sprach VfL-Trainer Morzonek im WN-Interview über die Ursachen der Krise, die aktuelle Tabellensituation – und über das Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Wie ist die Stimmung in Ihrer Mannschaft?

Morzonek: Sie war natürlich nach dem Spiel am vergangenen Sonntag in Epe ganz unten. Wir haben die erste Halbzeit sehr gut gespielt, die zweite war eine mittlerweile Katastrophe, wobei auch Pech mit im Spiel war. Dann erzielen wir noch das späte 4:4, um dann in letzter Sekunde doch noch einen reinzubekommen . . . Ich war danach einige Tage im Urlaub, aber ich weiß, dass Rabah beim Dienstagstraining eine Ansprache gehalten und dabei vor allem unsere Fehler in der Abwehr angesprochen hat. Zu unseren Problemen zählt auch das Kopfkarussell, das sich in Gang setzt, wenn ein Spiel sich erneut ins Negative dreht, dann werden die Spieler nervös. Das ist also ein Sammelsurium von Dingen, die wir in der Teetasse haben. Aber eines ist klar: Kopf in den Sand stecken geht nicht, wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen uns von Spiel zu Spiel immer wieder neu motivieren. Aber ich weiß natürlich auch, dass das nicht einfacher wird, wenn man immer wieder Nackenschläge wie gegen Epe kassiert . . .

„ »Wir bekommen vor allem zu viele Gegentore.« “ Thomas Morzonek

Was sind die Gründe für die Krise? Ist es Pech, spielen nur die Nerven eine Rolle oder liegen sie auch im spielerischen Bereich?

Morzonek: Wir bekommen vor allem zu viele Gegentore. Wenn wir den Ball in der Vorwärtsbewegung verlieren, ist unser Umschaltspiel oft zu schlampig. Dazu haben wir in der Defensive oft ein falsches Stellungsspiel. Über die Anzahl der erzielten Tore können wir uns nicht beschweren. Dennoch haben wir in den vergangenen Spielen auch viele Hundertprozentige liegenlassen. An der Einstellung der Jungs liegt es aber auf keinen Fall. Wir haben eine sehr gute Trainingsbeteiligung.

Durch den Sieg des Werner SC am vergangenen Wochenende beim SV Herbern ist der VfL nur noch einen Punkt vom letzten Tabellenplatz entfernt . . .

Morzonek: Ich habe, als ich von der Niederlage der Herberner gehört habe, gedacht: ,Das ist gut für uns, weil dadurch im Tabellenkeller alles enger zusammengerückt ist.‘ Der SVH ist ja nun auch in der Abstiegszone gelandet. Und dass die Werner mit ihrem Spielerpotenzial irgendwann wieder gewinnen würden, war ja auch klar . . .

„ »Es ist ja nicht so, dass wir bereits abgestiegen wären.« “ Thomas Morzonek

Mit einem Sieg gegen den BSV Roxel am Sonntag könnte Ihre Mannschaft – vorausgesetzt, die Gegner Ihrer direkten Konkurrenten spielen mit – die Abstiegszone wieder verlassen . . .

Morzonek: Das zeigt, dass wir vom rettenden Ufer gar nicht weit entfernt sind. Es ist ja nicht so, dass wir bereits abgestiegen wären.

Was sind die Stärken des BSV?

Morzonek: Roxel hat einige Spieler mit sehr viel Erfahrung, die auch schon höher gespielt hat – unter ihnen Dennis Bäumer, der selbst unter seinem Geburtsnamen Dennis Otto ja viele Jahre für den VfL Senden gespielt hat. Er ist, wie wir ja selbst am besten wissen, auf den Außenbahnen unheimlich schnell und hat uns in der vergangenen Saison in den beiden Partien gegen Roxel einige Schwierigkeiten bereitet. Aber letztlich spielen wir nicht gegen den Ex-Vfler Dennis Bäumer, sondern gegen Roxel und müssen uns auf uns selbst konzentrieren.

Wie sieht es personell bei Ihnen aus?

Morzonek: Wir können voraussichtlich in Bestbesetzung antreten. Nur unser Keeper Johannes Brückner ist weiter angeschlagen und fällt wohl erneut aus. Hendrik Heubrock konnte unter der Woche aus beruflichen Gründen nicht trainieren, steht aber am Sonntag im Kader.