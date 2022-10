„Das war kollektives Versagen“ – Morzonek fordert Reaktion

Der VfL Senden erwartet am Sonntag (16. Oktober), 15 Uhr, den FC Viktoria Heiden. Die bittere Pleite bei Tabellenführer SG Bockum-Hövel sei aufgearbeitet, erklärt VfL-Coach Thomas Morzonek im Interview mit unserer Zeitung.

Thomas Morzonek war am Vorsonntag gesperrt. Der Schiri hatte dem Coach des Fußball-Landesligisten VfL Senden im Altkreis-Derby – warum auch immer – die Ampelkarte gezeigt. Aber natürlich hat Morzonek das 0:7-Debakel in Bockum-Hövel vor Ort miterlebt, wenn auch hinter der Bande. Am Sonntag (16. Oktober), 15 Uhr, beim Kellerduell daheim mit Viktoria Heiden, sitzt er wieder auf der Bank.

Wie ist die Stimmung?

Morzonek: Gleich nach der letzten Partie: mies. Aber ich denke, dass Kollege Rabah Abed und ich das beim Training am Dienstag ganz gut aufgearbeitet haben. Die Jungs wissen ja selbst, dass man so nicht auftreten darf wie wir nach der Pause in Bockum-Hövel. Das war kollektives Versagen. Hätte Johannes Brücker nicht einige Male herausragend gehalten, wäre das Ergebnis noch bitterer ausgefallen.

Ausgerechnet Ihre Nummer eins fehlt gegen Heiden wahrscheinlich.

Morzonek: Davon gehen wir aus, da er krankheitsbedingt zwei Einheiten verpasst hat. Aber das ist die Personalie, die Rabah und mir das geringste Kopfzerbrechen bereitet. Leon Friedrich, unser zweiter Keeper, hat in der Vorbereitung und im Pokal restlos überzeugt. Es gab eh die Überlegung, ihn dafür mit zwei, drei Ligaeinsätzen zu belohnen.

Wo drückt dann der Schuh?

Morzonek: Eventuell im Abwehrzentrum, wo mit Eric Rottstegge und Lukas Gottwald zwei Startelfkandidaten urlaubsbedingt länger nicht trainiert haben.

Was für ein Spiel erwarten Sie am Sonntag?

Morzonek: Die Heidener sind bekannt dafür, um ihr Leben zu rennen. Dem Gegner nach Möglichkeit den Schneid abzukaufen. Nichts anderes fordern wir von unseren Schützlingen. Hat ja gegen Herbern und bis zum Wechsel auch in Bockum-Hövel prima geklappt. Schön können die Jungs alle spielen, das darf momentan aber nicht das Thema sein. Nur gut, dass wir uns die Krise im ersten Saisondrittel genommen haben. So bleibt ein wenig Zeit, um das Ganze zu korrigieren.