Das Wunder von Verl – ASV Senden dreht irres Match

Die Uhr war bereits abgelaufen in Verl, als Swen Bieletzki und die Bankspieler des ASV Senden einander abklatschten. 24:24, mega. Ein Punkt, mit dem nur Momente vorher nicht mal die kühnsten Optimisten im Lager des hiesigen Verbandsligisten gerechnet hatten. Klar, es gab noch diesen einen direkt auszuführenden Freiwurf aus halbrechter Position. Aber man weiß ja, wo so ein Ball landet. Entweder in der vielhändigen Abwehr wehr des Gegners oder an der Hallendecke. Benedikt Ottes Geschoss ging – ins Tor. Und die Party der Sendener jetzt erst richtig los.

Einmalige Aufholjagd

„Hab’ ich so vorher auch noch nicht erlebt“, meinte Sendens Trainer (der schon fast alles im Handball erlebt hat) nach dem Last-Second-Sieg am Samstagabend in Ostwestfalen. Es war ja nicht nur diese irre, letzte Wendung, die das Match so speziell gemacht hatte. „Wir waren doch längst tot“, erinnerte Bieletzki an die 53. Minute, in der Marcel Erichlandwehr zum 24:19 für die Hausherren getroffen hatte.

Dann begann: Das Wunder von Verl. Das größte Comeback seit Lazarus. Zwei Mal Max Starke (55.), Marek Ernst zum ersten Mal überhaupt in dieser Spielzeit (56.), Jan-Niklas van de Pol per Siebenmeter (58.), Till Rotering (59.) und schließlich, siehe oben Otte, für den es ebenfalls der erste Saisontreffer war: Was für eine verrückte Schlussoffensive.

Zur Wahrheit gehört selbstverständlich, dass vier Verler in der entscheidenden Phase für jeweils zwei Minuten die Strafbank drückten. „Das waren teils sehr krasse Entscheidungen“, fand Bieletzki, dessen Schützlinge zwischenzeitlich ganzen drei TVV-Leuten gegenüberstanden. Seine Freude über den 25:24 (11:11)-Sieg schmälerte das natürlich nicht im Geringsten. Und darüber, dass ausgerechnet Spieler wie Otte oder Ernst, die nicht immer erste Wahl beim ASV sind, der Partie den Stempel aufdrückten.

Abwehr griffiger als zuletzt

Auch in Verl kamen beide erst nach 50 Minuten, für die ermatteten Routiniers Marius Hintze und Hendrik Kuhlmann. Der starke Tobias Uphues hielt sogar noch länger seinen Kasten sauber, profitierte laut Bielewski aber davon, dass Sendens Abwehr extrem griffig agierte – außer Mitte der zweiten Hälfte, als Verl scheinbar vorentscheidend davonzog. Im Angriff dagegen taten sich die Besucher, bei denen wichtiges Rückraumpersonal fehlte oder angeschlagen war, über weite Strecken schwer. Zudem fanden nur drei von sechs „Kurzen“ den Weg ins Tor. Aber all das war Bieletzki hinterher ausnachvollziehbaren Gründen „völlig schnuppe“.

ASV-Tore: Eierhoff (5), van de Pol (4/2), Kuhlmann (3), Starke (3), Rotering (2), Unkell (2), Wieczorek (2/1), M. Ernst (1), Hintze (1), Klosterkamp (1), Otte (1).