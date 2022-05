Der Aufholjagd folgen die Abschiede

Der ASV Senden startete schlecht in die letzte Saisonpartie. Es folgte eine grandiose Aufholjagd. Dass diese am Ende erfolglos war, konnte nach der Schlusssirene niemandem die Laune verderben.

Es war der Abend der Abschiede: Gegner Westfalia Herne verabschiedete sich in Senden in die Oberliga, der ASV Senden selbst ehrte nach der letzten Verbandsliga-Partie dieser Saison in der Neuen Halle den langjährigen Abteilungschef Jochen Jungblut und ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden. Gewürdigt wurden auch die sportlichen Eigengewächse Jens Micke und Max Schlögl. Micke zieht es aus beruflichen Gründen nach Bonn, er spielt (zumindest vorerst) nicht mehr – im Unterschied zu Schlögl, der in der Oberliga weitermacht. Welcher Verein es werden soll, sei aber noch nicht entschieden, so der 22-Jährige.

Nur strahlende Gesichter sah man am Samstagabend in der Halle – bei Aufsteiger Herne sowieso, bei den ASV-Spielern, die ihren zweiten Platz feierten, den B-Junioren, die für ihren Meistertitel geehrt wurden, den Anhängern und und und . . .

Dass die Hausherren zuvor gegen Ligaprimus Herne mit 29:32 (10:13) verloren hatten, konnte niemanden in der Neuen Halle die Laune vermiesen. Man war dem Meister unterlegen, nach einer grandiosen, wenn auch letzten Endes vergeblichen Aufholjagd. „Es war ein schnelles Spiel“, bilanzierte Sendens Trainer Swen Bieletzki. „Für den Ausgleich hat es nicht ganz gereicht. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, und die Zuschauer hatten hörbar auch Bock.“

Dabei war der ASV in der rappelvollen Halle schlecht in die Partie gekommen. Er lag mit 0:5 und 1:6 zurück, ehe der Coach den Torhüter aus dem Spiel nahm und einen siebten Feldspieler ersetzte. Das half: Senden kam auf 4:6 (16.), 12:14 (33.), 24:26 (51.) heran, doch die Westfalia schaffte es auch immer wieder, zwischenzeitlich seinen Vorsprung auszubauen. Nach der Schlusssirene aber war das Ergebnis zweitrangig, gab es nur noch strahlende Gesichter.

ASV-Tore: Hintze (5), Micke (5/3), Eierhoff (4), Janssen (4), Klosterkamp (3), Wieczorek (3), Schlögl (2), Van de Pol (2), Otte (1).