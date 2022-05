Der fünfte Streich – ASV Senden siegt auch in Recklinghausen

Hatte großen Anteil am Auswärtssieg des ASV Senden am Samstag in Recklinghausen: Jakob Janssen:

Einem Spieler aufseiten des ASV Senden war besonders daran gelegen, die Serie des eigenen Teams – bis dahin vier Siege am Stück – fortzusetzen und der des PSV Reckinghausen, der zuletzt sogar fünf Mal in Folge gewonnen hatte, ein Ende zu setzen: Jakob Janssen. Sendens Rückraumrechter traf in den ersten Minuten, wie er wollte, war auch zum Ende hin wieder ziemlich treffsicher und hatte somit entscheidenden Anteil am 31:27 (13:9)-Auswärtserfolg des Tabellenzweiten am Samstagabend.

Darüber hinaus überzeugten laut Swen Bieletzki Hendrik Hüging in der Abwehr sowie die beiden Torleute Tobias Uphues und Ben Lemcke. Der ASV-Coach vergaß freilich nicht, auch den Rest seiner Mannschaft lobend zu erwähnen: „Das sieht man ja schon daran, dass sämtliche Feldspieler in Recklinghausen getroffen haben.“ Es sei in Gänze ein „sehr überzeugender Auftritt“ seines Teams und „ein absolut verdienter Sieg“ gewesen.

Zu einer Partie auf gehobenem Verbandsliga-Niveau hätten ebenso die Hausherren, die weiter mit dem Rücken zur Wand stehen, beigetragen: „Der PSV hat sich nie wirklich abschütteln lassen und uns über 60 Minuten alles abverlangt. Man hat immer gespürt, dass sich der Gegner längst noch nicht aufgegeben hat.“ Erst in den letzten drei Minuten setzten sich die Besucher entscheidend ab. ASV-Tore: Janssen (7), Schüring (5), Hintze (4/1), Hüging (3), Starke (3), Micke (2), Otte (2), Wieczorek (2/1), Ernst (1), Schlögl (1), Unkell (1).