Der Kopf bleibt oben – ein Abend mit Niklas Castelle

Niklas Castelle ist im Januar von Landesligist VfL Senden zur U 23 des FC Schalke 04 gewechselt. Die WN haben das 19-jährige Top-Talent beim Auswärtsspiel in Ahlen begleitet. Eine exklusive Reportage.

Den Ball eng am Fuß, das Geschehen um ihn herum immer im Blick: Niklas Castelle zählte auch in Ahlen zu den S 04-Aktivposten.

Der Stimmungskiller kommt in Minute 55. Rein darf Schalkes U 18-Nationalspieler Semin Kojic, den Platz verlässt: Niklas Horst Castelle. Was einerseits den WN gegenüber nicht ganz fair ist, die ja eigens angereist sind, um den Neu-Schalker für eineinhalb Stunden im Regionalliga-Klassenkampf zu begleiten. Es wird aber möglicherweise auch nicht der Leistung des jungen Mannes gerecht. Findet jedenfalls jenes Sendener Grüppchen im S 04-Fanblock, das ebenfalls die Fahrt nach Ahlen an diesem lauen Mittwochabend auf sich genommen hat.