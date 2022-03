Derbe Niederlage für Bösensell

Leonard Lohse (r.) und Co. kamen in Ibbenbüren oft einen Schritt zu spät.

Schönzureden gab es für Fabian Leifken, Trainer des SV Bösensell, nach der 1:5-Niederlage (0:3) gegen Arminia Ibbenbüren trotz der Personalsituation so gar nichts. „Mehr als ein 1:5 sitzt mit einer vernünftigen Einstellung und den richtigen Tugenden immer drin“, ärgerte er sich vor allem darüber, dass seine Schützlinge die Situation nicht annahmen.

Fehlende Laufbereitschaft, Handlungsschnelligkeit und Zweikampfstärke führten dazu, dass die Partie bereits zur Halbzeit beim Stande von 0:3 gelaufen war. „Und das war schon schmeichelhaft“, sprach Leifken weitere Möglichkeiten der Gastgeber an, während Bösensell nur zu einer Halbchance kam. „Im zweiten Durchgang haben wir es zumindest probiert und uns immerhin mit einem Tor belohnt.“ Doch trotz des 1:4 durch Linus Leifken, der einen Fehlpass der Ibbenbürener abfing und zum Anschlusstreffer einschob (61.), kam der SV an diesem Sonntag nie wirklich für einen Punkt in Frage. Nach dem zwischenzeitlichen 0:4 (51.) legte die Arminia zehn Minuten vor Schluss noch den fünften Treffer nach. „Wenn wir in den nächsten Spielen für Punkte in Frage kommen wollen, müssen wir uns steigern. Wir müssen die Situation annehmen. Das habe ich heute nicht gesehen, das hat mich geärgert.“