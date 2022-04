Die Hütte brennt – ASV Senden vs. HSG Ascheberg/Drensteinfurt

Für die Bezirksliga-Handballer der HSG Ascheberg/Drensteinfurt geht es rein tabellarisch um nichts mehr. Das Team von Jörg Kriens wird die Hauptrunde als Fünfter beenden. Ob dieser Platz dann zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, wie viele Teams am Ende das Ticket für die künftige Münsterlandliga lösen und was mit Telgte 2 nach dem Rückzug der Ersten passiert: Darüber will der Kreis zeitnah informieren.

So oder so: Die Spielgemeinschaft wolle die Rückrunde „vernünftig“ beenden – und welcher Rahmen wäre dafür idealer als das Derby am Freitag (29. April), 20.30 Uhr, im Sportpark? Kriens ist zwar noch nicht lange im Amt, weiß aber um die Bedeutung der Partie: „Ich kenne das ja aus meiner Zeit in Borghorst. Wann immer es gegen Burgsteinfurt ging, hat die Hütte gebrannt.“

Nun war es in der Vergangenheit – Stichwort Harz – meist so, dass das jeweilige Heimteam die Nase vorn hatte. In Senden wird das Kleben geduldet, in Ascheberg und Drensteinfurt ist es strengstens untersagt. Das sei „aber auch Kopfsache“, glaubt Kriens, „wir müssen halt die Aufwärmzeit nutzen und uns mit dem Harz vertraut machen“.

Senden will laut ASV 2-Coach noch Dritter werden, „dann sind wir fix in der Münsterlandliga“. Dazu müsste sein Team nicht nur heute punkten, sondern auch am Donnerstag (5. Mai), 19.45 Uhr, in Telgte.