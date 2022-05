Die irre erfolgreiche Familie Rüddenklau

Auch wenn Helge Rüddenklau das nicht so gern hört (und mit Recht einwenden wird, dass die Verbandsligameisterschaft der U 17 doch noch etwas höher zu bewerten sei): Er ist jetzt, ganz offiziell, der erfolgreichste Coach des ASV Senden. Während sich nämlich die B-Jugendlichen auf dem Weg zum Titel den klitzekleinen Makel einer Niederlage erlaubten, wahrten Rüddenklaus E-Junioren bis zum Schluss ihre weiße Weste (siehe oben).

Und wenn er damit schon nicht hausieren geht, so kann er zumindest seinen älteren Sohn Nick ein bisschen foppen. Der ist nämlich Führungsspieler jener B-Jugend, die fast, aber halt nicht genauso blitzsauber triumphierte. Kjell Rüddenklau, elf Jahre jung, wird sich dann feixend auf die Seite des Papas schlagen, er hatte, als Rückraum-Mitte-Mann, entscheidenden Anteil am Gewinn der U 11-Münsterlandmeisterschaft. Die Rüddenklaus also: eine schrecklich erfolgreiche Familie.

Weg vorbestimmt

Tatsächlich sei der Weg zum Handball ein Stück weit vorbestimmt gewesen, klärt Vater Helge auf. Seine Frau, Ilka Thomas-Rüddenklau, war früher Kreisläuferin, Bernd Thomas, der Opa der Jungs, bekleidete dieselbe Position. Helge war Allrounder, vor allem aber machte er sich als Senioren-Trainer einen Namen (Eintracht Hiltrup, Westfalia Kinderhaus, Marathon Münster, TG Münster, ASV Senden) – ehe er, zeitbedingt, beschloss, „nur noch Mannschaften zu coachen, in denen meine Kinder spielen“.

Los ging‘s mit Nick, inzwischen eins dieser Juwele, die der Verein aus der Stevergemeinde scheinbar am Fließband produziert. Zuletzt half der 16-Jährige mehrfach in der A-Jugend-Oberliga aus. Der Teenager zieht, wie Bruder Kjell, im Rückraum die Fäden. „Früher hätte man Nick wegen seiner Größe wie die Mutter und den Großvater an den Kreis gestellt“, glaubt Vater Helge und zitiert den „Magier“, Weltmeistertrainer Vlado Stenzel: „Kannst du machen große Spieler schnell, aber nicht kleine Spieler groß.“ Tempi passati. Tempo, Sprungkraft, Strategie oder ein gescheiter Schlagwurf zählten heute mehr als ein Gardemaß von 1,90 Metern und mehr.

Hand- oder Fußball?

Dass aus dem kleinen Nick mal ein Großer auf der Platte wird, war übrigens längst nicht ausgemacht, wie Helge Rüddenklau ausführt: „Er hat eine Weile parallel Fußball in Amelsbüren gespielt.“ Bis der Papa ihm zart die Pistole auf die Brust setzte: „Du kannst natürlich weiter kicken, aber dann komme ich halt nicht mehr sonntags zu den Spielen.“

Der Sohn traf, wie man nicht erst jetzt weiß, die richtige Entscheidung – und der Vater wäre „fast ein bisschen enttäuscht, sollte Nick später, bei den Erwachsenen, nicht höher spielen, als ich es je getan habe.“ Für Helge Rüddenklau war damals, auf dem Parkett, in der Bezirksliga Schluss. Gut möglich also, dass in ein paar Jahren er es ist, der sich die Frotzeleien vom Filius anhören muss.