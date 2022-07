Die Springreiter beginnen

Am Wochenende beginnt das Vereinsturnier des RV Bösensell – aber nur für die Springreiter. Die Dressurreiter sind erst ein Wochenende später an der Reihe.

An diesem Wochenende stehen beim RV Bösensell die Springprüfungen auf dem Programm. Im Vorjahr war auch Marie-Elen Fockenbrock auf Rockabye Calypso vom RFV Roxel dabei.

„Der Hauptgrund für die Entscheidung, unser Turnier an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden auszutragen, war, dass wir auch den Dressurreitern die große Bühne auf dem Hauptplatz bieten wollten“, sagt Doris Ahlbrand. Die stellvertretende Geschäftsführerin des RV Bösensell erläuterte im Vorfeld des in diesem Jahr erstmals zweigeteilten Vereinsturniers im Pressegespräch, warum am kommenden Wochenende (16. und 17. Juli) zunächst die Springreiter im Mittelpunkt stehen und genau eine Woche später (23. und 24. Juli) die Dressurreiter die Halle verlassen und unter freiem Himmel ihr Können zeigen dürfen.

„Wir sind eben ein kleiner Verein und haben auch nur eine kleine Halle, in der nicht so viele Zuschauer reinpassen. Draußen können wesentlich mehr Interessierte den Dressursport verfolgen“, so Doris Ahlbrand, die gemeinsam mit ihrem Mann Bernd, der 1. Vorsitzender des RVB ist, und dem 2. Vorsitzenden Thomas Uhr die Turnierleitung innehat.

Der kleine Verein, der mitten im Dorf liegt und dadurch einen besonderen Charme ausstrahlt, wendet sich auch in diesem Jahr wieder mit seinem Prüfungsangebot besonders an die jungen und nicht so erfahrenen Reiterinnen und Reiter. Der Nachwuchs soll Turniererfahrung sammeln und für seinen Trainingsfleiß mit Applaus und im besten Fall auch mit Schleifen belohnt werden.

Doch das Turnier hat natürlich auch Prüfungen im Angebot, die richtig guten Sport versprechen. Alleine drei Wettbewerbe auf M-Niveau dürften viele Fans anlocken. Am Samstag sind es direkt zwei. Um 18.30 Uhr beginnt die Stilspringprüfung der Klasse M*, ab 19.45 Uhr beendet dann ein Ein-Sterne-Punktespringen mit Joker den ersten Turniertag. „Wer hier gewinnen möchte, der muss zum Schluss den Jokersprung nehmen. Das macht den Nervenkitzel dieser Prüfung aus“, freut sich Doris Ahlbrand auf diesen Wettbewerb.

Auch am Sonntag hat der Turnierausrichter die anspruchsvollste Prüfung ganz ans Ende gesetzt. Um 17.15 Uhr wird als krönender Abschluss die Springprüfung der Klasse M* mit Stechen ausgetragen, für die 21 Paare genannt haben.

Auf zwei weitere Prüfungen macht die stellvertretende Geschäftsführerin zum Ende des Pressegesprächs besonders aufmerksam: „Natürlich haben wir auch wieder den Junior-Cup der TG Baumberge im Angebot. Die Dressur beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr, das Springen um 12.15 Uhr. Beide Prüfungen werden in der Halle stattfinden, da die Pferde dort nicht so abgelenkt sind wie draußen.“

Ein großer Spaß sei zudem die Stafettenspringprüfung der Klasse A , die am Samstag um 15.45 Uhr beginnt und für die sich zehn Paare angemeldet haben.

„Insgesamt kann man sagen, dass wir durch die Ausweitung des Turniers auf zwei Wochenenden keine Einbußen beim Nennungsergebnis hatten. Dabei muss man immer bedenken, dass wir ja auch mitten in den Sommerferien liegen“, erklärt Doris Ahlbrand.