Drei Matches für ASV Senden an einem Tag

Der ASV Senden beim Cup-Wettbewerb auf Verbandsebene? Das hat es in der jüngeren Vergangenheit nie gegeben. Wobei es Swen Bieletzki, dem Coach, gar nicht so sehr um den Pokal als solchen geht.

Am Samstag im Pokal in Mennighüffen gefordert: Till Rotering (r.) und der ASV Senden.

Der HVW-Pokal hatte in den vergangenen Jahren für die Handballer des ASV Senden nicht die allerhöchste Priorität. Hat er auch in der laufenden Saison nicht. Dass der Verbandsligist dennoch am Cup-Wettbewerb auf Verbandsebene teilnimmt (das erste Mal überhaupt, seit Swen Bieletzki in Senden ist), hat, so der Coach, einen simplen Grund: „Da unsere Staffel so klein ist und es entsprechend weniger Ligapartien gibt, haben wir uns nach Alternativen umgeschaut.“

Zusätzlicher Bonus: Die erste Runde falle für den ASV genau in die dreiwöchige Meisterschaftspause: „Das wussten wir noch gar nicht, als wir uns entschieden haben, am HVW-Pokal teilzunehmen. Aber so passt es perfekt: Wir bleiben im Rhythmus. Und die drei Begegnungen sind die ideale Vorbereitung auf das nächste, schwere Heimspiel gegen Bergkamen am Sonntag in einer Woche.“

Zwei Oberligisten am Start

Dafür nehmen sie beim ASV gern die lange Anfahrt – Austragungsort ist Mennighüffen, ein Stadtteil von Löhne – und das knackige Programm in Kauf. Drei Matches binnen fünf Stunden (Dauer: jeweils 40 Minuten) bestreitet die Bieletzki-Sieben am Samstag (15. Oktober) in Ostwestfalen. Sie trifft dort auf die SF Loxten (14 Uhr), auf Landesligist SG HB Detmold (16 Uhr) und den gastgebenden VfL, wie Loxten Oberligist (18 Uhr).

Sollte sich das Team aus der Stevergemeinde übermorgen in den Duellen mit der teils höherklassigen Konkurrenz durchsetzen, gäbe es am 19. November (Samstag) ein Entscheidungsspiel um den Titel in Westfalen gegen den Sieger der Parallelgruppe. Theoretisch könnte es bis zum Final Four um den DHB-Pokal der Amateure gehen.

Nur interessiert der Bieletzki (noch) nicht die Bohne: „Da irgendwann fast nur noch Oberligisten im Rennen sind, ist das für uns keine echte Option. Auch wenn wir nicht zum Spaß nach Mennighüffen fahren und uns dort so gut wie möglich verkaufen wollen: Vorrang hat selbstverständlich der Ligabetrieb.“