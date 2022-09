Dritte Ligapleite des VfL Senden in Serie

Der VfL Senden hat das Auswärtsspiel bei SuS Neuenkirchen mit 2:4 (1:2) verloren. Zwei Dinge waren ausschlaggebend für die dritte Meisterschaftsniederlage am Stück.

Fußball-Landesligist VfL Senden hat sich bei Westfalenligaabsteiger SuS Neuenkirchen im Vergleich zum Nordkirchen-Spiel klar verbessert gezeigt. Da die Elf von Thomas Morzonek aber „drei Slapstick-Tore“ (O-Ton des Trainers) kassierte und aus den eigenen Chancen viel zu wenig machte, gab es wieder nichts Zählbares für die Elf aus der Stevergemeinde, die nach dem 2:4 (1:2) – es war die dritte Ligapleite in Serie – tief im Tabellenkeller verharrt.

Vor dem 1:0 (2./Johannes Bömer) hatte Sendens sonst so zuverlässiger Schnapper Johannes Brückner entscheidend gepatzt, vor dem 2:1 (22.) die VfL-Innenverteidiger Lukas Gottwald und Marvin Tajden, vor dem 3:1 (53.) abermals Gottwald. Die SuS-Tore zwei, drei und vier (55.), ein herrlicher Distanzschuss, gingen alle auf das Konto von Linus Groeger.

Unbedingt sehenswert auch Bruno Geisters schnelles 1:1 (4.) nach Vorarbeit von Jürgen Sinev. Überhaupt war Senden laut Morzonek gerade in Abschnitt eins sehr gut in der Partie. Das (bekannte) Problem: „Statt einfach mal abzuziehen, wird der Ball wieder und wieder quergelegt.“ So reichte es nur noch zu einem weiteren VfL-Treffer (89./Sefai Colak) gegen dezimierte Neuenkirchener, bei denen Bömer wegen eines absichtlichen Handspiels mit dem Pausenpfiff Rot gesehen hatte.