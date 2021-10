Ein Handicap ist kein Hindernis

Aktion in Senden: „Sport verbindet – Handball inklusiv“

Gruppenfoto mit Organisatoren, Betreuern und Handballjugend vor der Auftaktaktion: Der ASV, der Inklusionsbeirat der Gemeinde und die Lebenshilfe Senden wollen Kinder und Jugendliche mit Handicap an den Vereinssport heranführen.

Beim „Zombieball“ drehen die zwölf Mädchen und Jungen richtig auf. Bei der sportlichen Aufwärmübung, bei der es, ähnlich wie beim Völkerball, darum geht, mit dem runden Spielgerät den Körper des Gegners zu treffen und diesen damit für eine kurze Zeit auf die Bank zu schicken, ist Hendrik Kuhlmann eines der ersten Opfer. Der Handballer des ASV Senden, lange Jahre Toregarant der ersten Mannschaft und mittlerweile für die Zweite in der Bezirksliga am Ball, fügt sich lächelnd in sein Schicksal.

Kuhlmann, seine Frau Janina und Rainer Franetzki betreuen an diesem Mittwochnachmittag in der Steverhalle zwei Stunden lang Kinder mit Handicap. Das Motto: „Sport verbindet – Handball inklusiv“. Das Trio ist für diese Aktion prädestiniert. Die Kuhlmanns sind Lehrer, wobei der ASV-Knipser auch Sport unterricht. Auch Franetzki war Lehrkraft, bis zur seiner Pensionierung Konrektor der Bonhoefferschule in Senden. Und er ist Handball-Veteran: Lange Jahre coachte er im Wechsel mit Thomas Hammerschmidt die A- und B-Junioren des ASV.

Auch Franetzki kommt beim „Zombieball“ nicht ungeschoren davon, zum Vergnügen der Kinder. Dann, nach etwa zehn Minuten, ist die Aufwärmaktion zu Ende. Es geht in den anderen Teil der Halle, wo die Betreuer acht Stationen für ihren Handball-Workshop aufgebaut haben: Hier werfen die Kinder mit Bällen auf Pylonen, rollen einen Medizinball über eine Bank (durch Würfe mit einem Handball wohlgemerkt) oder dribbeln durch auf den Boden gelegte Reifen mit dem Ball.



Initiator der Aktion war Wilhelm Eilers, der sie in einer Doppelrolle angestoßen hat: zum einen ist der Sendener im Abteilungsvorstand der ASV-Handballer, zum anderen Integrationsbeauftragter der Gemeinde. Eilers holte die Lebenshilfe Senden mit ins Boot. Mit den drei Akteuren – Sportverein, Inklusionsbeirat und Lebenshilfe – nahm das Projekt Fahrt auf. Die Lebenshilfe nahm die zunächst einmalige Aktion in sein Ferienprogramm auf, während Eilers Franetzki und die Kuhlmanns mit ins Boot nahm.

Zunächst einmalig? Stimmt, zunächst . . . Denn die drei Organisationen planen, die inklusive Aktion zukünftig regelmäßig zu veranstalten, als jeweils einstündige Trainingseinheit. „Wir wollen den Jugendlichen die Teilhabe am ganz normalen Vereinsleben ermöglichen“, sagt Wilhelm Eilers im Gespräch mit den WN.

Auch Irmgard Seipel und Christine Kemper-Marschall von der Lebenshilfe machen bei der Auftaktaktion in der Steverhalle mit. Für sie ist Inklusion im Sport, wie für alle Beteiligten, Herzenssachen.

Dass Menschen mit Handicap vom „normalen“ Sport nicht ausgeschlossen sein müssen, das beweist an diesem Nachmittag Jacqueline. Die 14-Jährige, ein Mädchen mit Handicap wohlgemerkt, hat Handball-Erfahrung. Sie spielt seit zwei Jahren für ihrem Heimatverein PSV Bork, aktuell für die weibliche C-Jugend. Nicht auf irgendeiner Position: Im Tor sorgt sie dafür, dass ihr Team mit möglichst wenig Gegentoren im Spiel bleibt.