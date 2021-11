Ein Sieg fürs Geschichtsbuch?

Am heutigen Donnerstag (4. Oktober), 19.30 Uhr, gastiert der VfL Senden im Cup-Wettbewerb bei A-Ligist Warendorfer SU. Es winkt: ein Platz in der Vereinschronik.

Fußball: VfL am Donnerstag in Warendorf

Thomas Morzonek, einer der beiden Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Senden, hat zur Sicherheit Taylan Berik, den sportlichen Leiter, gefragt. Aber auch der glaubt nicht, dass das Team jemals im Kreispokalhalbfinale stand. Somit winkt der Elf von Morzonek und Rabah Abed ein Platz in der Vereinschronik – vorausgesetzt, sie bestreitet ihr Match in der Runde der letzten Acht am heutigen Donnerstag (4. Oktober), 19.30 Uhr, bei A-Ligist Warendorfer SU erfolgreich.

Pokal, Spätherbst, Pferdestadt: War da nicht was? Oh ja. Paar Jahre her zwar, doch Morzonek, damals als Zuschauer vor Ort, erinnert sich genau: „Mein Sohn Lucas ist nach zehn Minuten vom Platz geflogen – und Senden verdient ausgeschieden.“ Das nur als Warnhinweis. Denn: „Natürlich reisen wir als Favorit an. Nehmen wir den Gegner aber auf die leichte Schulter, kann uns dasselbe blühen wie damals.“ Auch das Folgende hat Morzonek nicht vergessen: „In der Vorbereitung haben wir uns beim 1:0 gegen Selm, das wie die WSU zu den Top-Teams in dieser Spielklasse zählt, wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert.“

Hendrik Heubrock ist angeschlagen, Joshua Dabrowski im Urlaub. Auch die teils über Wochen verletzten Sendener (Patrick Reckmann, Ali Shinawi, Marcel Berik, Philipp Wilbers, Moritz Mallmann) dürften eher nicht in der Startelf auftauchen – im Gegensatz zu diesem oder jenen Liga-Bankdrücker, der sich laut Motzonek mit einer guten Pokalleistung gern für weitere Auftritte in der Meisterschaft empfehlen dürfe. Oder aber, auch den Termin sollten Spieler wie Fans des VfL Senden unbedingt im Auge behalten, für den Einsatz in einem etwaigen Halbfinale: Dort träfe Senden mit allergrößter Wahrscheinlichkeit am 7. April (Donnerstag) daheim auf Westfalenligaprimus FC Gievenbeck.