Ein Sieg und zwei Abschiede bei BW Ottmarsbocholt

„Selbstverständlich“ habe sich Steffen Weitkamp nach dem letzten Heimspiel der Saison ein paar Sprüche anhören müssen, berichtet Vater Helmut. Es komme schließlich nicht allzu oft vor, dass er und nicht der Sohnemann bei den Oberliga-Sportkeglern des SC BW Ottmarsbocholt den Tagesbestwert – in dem Fall starke 760 Holz – erzielt. Ist natürlich nur Spaß. Zumal Weitkamp senior die Dinge einzuordnen weiß: „Steffen war noch leicht wegen einer Knieverletzung beeinträchtigt“ – deshalb die aus Sicht der Nummer eins der Blau-Weißen mageren 743 Holz. Wer die WN-Berichte regelmäßig liest, weiß, dass der Filius an jedem Spieltag für 800 Punkte und mehr gut ist.

Zum Sieg über den Lippstädter TV reichte es dennoch. Mit 2942:2809 behielten Weitkamp, Weitkamp und Co. die Oberhand. Dank des 3:0 schob sich BWO in der Tabelle an den Gästen vorbei und beendet die Spielzeit als Vierter. Auch Thomas Focke (730 Holz) und Leo Ignatzy (709) leisteten ihren Beitrag zum ungefährdeten Erfolg.

Rückzug aus der Oberliga

Dass anschließend etwas Wehmut in der Gaststätte Vollmer aufkam, lag nicht am knapp verpassten Saisonziel – Rang drei oder besser –, sondern daran, dass der beste Ottmarsbocholter seinen Ausstand gab. Steffen Weitkamp zieht es, wie berichtet, zum Regionalligisten ESV Münster. Zudem nahmen die Blau-Weißen nach vielen Jahren Abschied von der Oberliga. „Im Zuge der Neuordnung der Ligen hätte ein Verbleib in dieser Spielklasse ohne Steffen keinen Sinn gemacht“, erläutert Helmut Weitkamp.

Ob er seinem Sohn nicht böse sei, wo doch dessen Wechsel zu den „Eisenbahnern“ letztlich der Hauptgrund für den freiwilligen Rückzug der Teamkollegen ist? „Gar nicht. Dass Steffen nach jetzt 16 Jahren bei uns diese neue Herausforderung annimmt, ist doch toll. Und der Junge ist ja nicht aus der Welt.“ Rund 15 Kilometer sind es von der alten zur neuen Spielstätte. Nach mehreren Trainingseinheiten – 2019 war das – mit Ex-Bundesligaspieler Bernd Horstkott (TG Münster) sei das Niveau von Weitkamp junior inzwischen so konstant hoch, dass der Mittdreißiger auch eine Klasse höher problemlos mithalten werde.

Neustart eine Klasse tiefer

Die zweite Mannschaft war bei der SU Annen 3 absolut chancenlos. Die Gastgeber erzielten für die Bezirksliga durchaus unübliche 3055 Holz, die Blau-Weißen kamen auf 2735. Da aufseiten der Besucher zwei Mann gesundheitsbedingt passen mussten, kam Ignatzy zu einem weiteren Einsatz und beendete die Doppelschicht mit sehr guten 763 Holz. Marcel Ende kam auf 682, Franz Schnieder auf 649 und Frank Schulz auf 641 Holz.

2023/24 geht es also in der Bezirksliga weiter. Ob mit einer oder zwei Mannschaften, müsse noch ausdiskutiert, so Helmut Weitkamp: „Derzeit sind wir neun Leute. Wenn davon wie zuletzt zwei ausfallen, wird es personell eng.“ Immerhin habe mit Walter Stratmann ein besonders altgedienter Blau-Weißer angekündigt, künftig in ausgesuchten Partien wieder zur Verfügung zu stehen: „Mit Walter und mir sind dann zwei Gründungsmitglieder an Bord“, so Helmut Weitkamp. 2024 feiert die Abteilung ihr 50-jähriges Bestehen.